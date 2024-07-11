Цифровой гид МТС отправит туристов в путешествие по Бирюзовому кольцу России и его литературной столице

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила бесплатный цифровой путеводитель по Орловской области. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на гид от МТС Travel. Он проведёт гостей по основным локациям Орла, который носит статус литературной столицы, а также по заповедным местам Бирюзового кольца России. Путеводитель ответит на вопросы, как отдохнуть, где поесть, в каком отеле остановиться и что посмотреть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Из гида туристы узнают о зубрах в «Орловском полесье», праздниках в родовом имении Тургеневых в селе Спасское-Лутовиново, о тропинках в «Дворянском гнезде», где когда-то прогуливались Афанасий Фет, Федор Тютчев, Михаил Пришвин и другие литераторы и художники.

Составители путеводителя также рекомендуют увидеть своими глазами исток Оки, ведь согласно гидрологическим данным, эта река длиннее знаменитой Волги на 185 километров. Цифровой помощник даст рекомендации для семейных путешествий. Например, где можно устроить заплыв на байдарках и сапах, примерить костюм богатыря или научиться лепить из глины. Гид предложит покататься на лошадях на Злынском конезаводе, где была выведена знаменитая порода — русская рысистая. Также туристы узнают интересные факты о родине мценского кружева, плешковской игрушки и ливенской гармошки.

Кроме прогулок по живописным и экологически чистым местам, путеводитель познакомит с традиционной и авторской кухней. Онлайн-помощник подскажет, чем отличаются расписной орловский пряник, сладкая гурьевская каша, пирожные из гречки и ароматный хлебушек из детства.

«В гиде собраны самые популярные достопримечательности Орловского края. К тому же мы постарались учесть интересы путешественников. По данным нашей Big Data, в Орловскую область чаще всего приезжают люди в возрасте 35-44 лет, а также школьники. В основном это жители Москвы, регионов Черноземья, а также Калуги, Рязани, Брянска и Ярославля», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

«Убежден, что цифровой помощник поможет любителям туризма скорее узнать о Бирюзовом кольце России. Путешествие по которому порадует целебностью белоствольных березовых рощ, прохладой чистейших рек, берущих исток в глубинах Среднерусской возвышенности, запоминающимися природными красотами и, конечно, многочисленными самобытными памятниками истории и культуры России, стародавними народными промыслами. Не примените завести знакомство с представителями древнего племени лесных исполинов – зубрами, самое крупное поголовье которых в Евразии приютил в глубинах южно-русской тайги национальный парк «Орловское полесье». И, конечно, расправить крылья в парапланном полете, поймать щучину на подводной охоте, вдохнуть аромат лавандовых полей или обнять деревья-великаны, загадав сокровенное желание», — сказал руководитель департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Карпов.

Гид доступен для всех в журнале о путешествиях MTC Travel в рубрике «Путеводители». В дальнейшем он будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.