ДИТ Москвы: востребованность материалов суперсервиса «Переезд в Москве» на mos.ru выросла в 3 раза

В первом полугодии 2024 г. года с индивидуальными подборками инструкций и чек-листов суперсервиса «Переезд в Москве» на портале mos.ru ознакомились 58,9 тыс. раз. Жители Москвы и других регионов все чаще обращаются к онлайн-библиотеке полезных материалов: востребованность полезных материалов о подготовке к переезду и адаптации на новом месте жительства по сравнению с первым полугодием 2023 г. увеличилась почти в три раза. Об этом CNews сообщили представители столичного Департамента информационных технологий.

«Даже долгожданная и хорошо спланированная смена места жительства вызывает волнение и требует решения множества бытовых вопросов. Справиться с этими задачами и быстрее освоиться на новом месте после смены района, города и даже региона помогают составленные опытными специалистами, психологами и экспертами пошаговые инструкции суперсервиса “Переезд в Москве”. Рекомендации адаптированы под различные жизненные обстоятельства: чтобы получить свой уникальный набор достаточно отметить в настройках подходящие под конкретную ситуацию условия. Так, сервис учтет, есть ли в семье дети, животные и пожилые, знаком ли человек с городом или только приехал в Москву, проживает в своей квартире или снимает жилье, пользуется ли общественным транспортом и другие важные детали – всего предусмотрено более 170 различных сценариев. В первые 6 месяцев этого года пользователи заходили на страницу с рекомендациями в среднем почти 10 тысяч раз в месяц, а всего с момента создания суперсервиса в конце 2022 г. «Переездом в Москве» воспользовались более 135 тысяч раз», – сказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Более 80% посетителей страницы ресурса — пользователи из московского региона. Суперсервисом интересуются жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери и других городов. Чтобы ознакомиться с материалами и получить инструкции, нужно перейти в каталог услуг портала mos.ru и в разделе «Жилье, недвижимость, земля» выбрать категорию «ЖКУ, обслуживание жилья», после чего кликнуть на иконку сервиса «Переезд в Москве». Авторизация на портале дает возможность сохранять историю прочтения материалов – возобновить изучение рекомендаций пользователь может в любой момент с того места, где остановился.

Все материалы разработаны совместно со специалистами профильных ведомств и содержат только проверенную и актуальную информацию, а в конце каждой статьи есть чек-лист с пунктами важных дел, которые необходимо учесть на выбранном этапе переезда.

Сейчас в суперсервисе представлено два раздела: в них опубликованы подборки статей и рекомендаций для тех, кто только переехал и привыкает к новому месту жительства. Тем, кому только предстоит наладить быт и решить основные вопросы, связанные с первыми днями после переезда, будет полезен раздел «Первый месяц после переезда». Эти материалы наиболее актуальны для переезжающих из Московской области и других регионов: здесь можно найти базовую информацию об электронных сервисах и важных нюансах проживания в Москве. В разделе представлены написанные простым и понятным языком инструкции о том, как оформить необходимые документы, где и как передавать показания счетчиков и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, как прикрепиться к ближайшей поликлинике и устроить детей в школу, какие еще городские сервисы могут пригодиться новоселам.

Так, после переезда важно оформить обязательные документы: сделать регистрацию по месту жительства в Москве, получить московский полис обязательного медицинского страхования и карту москвича. В статье подробно описана не только сама процедура, сроки и условия предоставления документов, но и дополнительные возможности, которые будут доступны новоселам после оформления: возможность бесплатного проезда для определенных категорий граждан, дополнительные льготы и выплаты, скидки в столичных магазинах и многое другое.

В этом разделе также можно узнать больше о полезных мобильных приложениях, которые помогают за пару кликов решить большую часть бытовых вопросов онлайн в любое удобное время: передать показания счетчиков и оплатить услуги ЖКХ, записаться к врачу и посмотреть результаты исследований, проверить оценки детей и посмотреть домашние задания, построить оптимальный маршрут по городу и многое другое. В сервисе можно узнать больше о каждом из приложений, а также перейти по ссылке и скачать актуальную версию.

А в разделе «Адаптация на новом месте» можно найти статьи об организации досуга, информацию о работе городского транспорта, ветеринарных услугах, а также инструкции по обустройству на новом месте для всей семьи. Кроме того, здесь есть статьи о том, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций.

После решения основных бытовых вопросов у многих наступает период активного изучения района, желание узнать больше о городе и его возможностях. Прочитать о популярных прогулочных маршрутах, основных достопримечательностях и парках, главных театральных премьерах и культурной жизни столицы можно в одной из статей раздела. Из нее можно узнать о полезных сервисах планирования досуга в столице, возможностях интересного времяпрепровождения в знаковых локациях города и рядом с домом.

Но иногда процесс адаптации может затянуться – некоторым людям требуется больше времени на привыкание к новым реалиям. Справиться со стрессом и снять эмоциональное напряжение помогают питомцы: например, прогулки с собаками позволяют быстрее освоиться в новом районе, найти парки, познакомиться с соседями и другими собачниками. А ласковое мурлыканье кошки успокаивает, уменьшает уровень тревоги и способствует снижению повышенного давления. Подборка рекомендаций суперсервиса «Переезд в Москве» позволит больше узнать о жизни с питомцами в столице: найти ближайшие ветклиники и площадки для выгула, получить советы от ветеринаров и профильных специалистов для тех, кто только планирует завести домашнего любимца, а также познакомиться с благотворительными программами помощи бездомным и диким животным.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».