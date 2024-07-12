CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

На платформе «Токеон» состоялся прецедентный выпуск ЦФА с обеспечением

На платформе «Токеон» состоялся выпуск с залоговым обеспечением, в рамках которого впервые на рынке будет отработано вторичное обращение ЦФА с залогом, ведение учета реестра залогодержателей управляющим залогом, а также процедура контролируемого дефолта эмитента с судебным обращением по взысканию залога в пользу залогодержателей. Об этом CNews сообщили представители «Токеон».

Эмитентиндивидуальный предприниматель Дарья Ряхова, инвестор и управляющий залогом – ММК «Реми Капитал». Предметом залога является земельный участок площадью 600 кв. м, который принадлежит эмитенту.

Общий объем выпуска – 100 тыс. руб., стоимость одного актива в момент размещения – 25 тыс. руб., срок обращения активов – один месяц. В течение этого времени инвестор получит две гарантированные промежуточные выплаты общим объемом 20 тыс. руб. дохода, а при погашении – 100% номинальной стоимости активов.

«ЦФА – это инструмент, позволяющий бизнесу любого масштаба, даже индивидуальным предпринимателям, в короткие сроки привлечь финансирование от инвесторов, и минимизировать риски всех участников сделки. Сделка на небольшую сумму позволяет протестировать новые для рынка механизмы работы с ЦФА, обеспеченных залогом. Данное направление является перспективным, так как позволяет выпускать цифровые активы с низким уровнем риска, которые могут быть широко востребованы среди массовых и профессиональных инвесторов», — сказал Артем Лаптев, директор по развитию бизнеса платформы Токеон.

«Мы видим большую перспективу в использовании залоговых ЦФА. Инструмент позволит в значительной степени увеличить ликвидность оборотного капитала компании за счет удобного и гибкого функционала платформы Токеон, позволяющего быстро перепродавать ЦФА, обеспеченные залогом, другим инвесторам», — сказал Дмитрий Плешков, генеральный директор ММК «Реми Капитал».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Ozon нанял бывшего замглавы Минцифры заниматься связями с госорганами

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Акционеры Yandex судятся с новыми хозяевами российского «Яндекса»

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Россиян отлучают от YouTube. Любимый миллионами сервис работает со сбоями по всей стране. Обвиняют Google

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024