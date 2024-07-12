«Рерил ИИ» запустил ультрареалистичного ассистента с искусственным интеллектом

В России появился ультрареалистичный цифровой ассистент на базе искусственного интеллекта. Решение российской компании «Рерил ИИ», ставшее также первым ИИ-ассистентом в Telegram, представляет собой интерактивного помощника по вопросам цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители «Рерил ИИ».

Цифровой эксперт способен отвечать на любые вопросы по теме ЦФА, черпая данные из базы знаний и открытых источников. Система распознает как текстовые, так и голосовые команды, предоставленные ей ответы обладают точностью и лаконичностью, что необходимо при первом знакомстве с новой сферой. Также в решении предусмотрен видеогид, включающий 10 разделов и свыше 50 видеокомментариев, созданных с помощью цифрового ультрареалистичного аватара.

«Наша разработка – это первый цифровой ассистент с ИИ, который общается в режиме реального времени. Она реализована в целях популяризации новых цифровых инвестиционных инструментов и уже сейчас выступает своего рода универсальным гайдом по ЦФА в целом. Кроме того, не могу не отметить и наш цифровой аватар: это точная цифровая копия образа и голоса реального эксперта. Ультрареалистичные ассистенты открывают новые возможности по усилению бизнес-процессов, предоставляя мгновенный доступ к любой информации и сервисам в формате простой беседы. Уверена, что подобные аватары – это ключ к цифровой трансформации и улучшению качества жизни миллионов людей», – отметила Ирина Ларцева, гендиректор «Рерил ИИ».

Ассистент уже запущен в Telegram. Проверить эффективность его работы может любой желающий.