Узнать о событиях, тренировках и объектах: заработал новый портал «Московский спорт»

Департамент информационных технологий города Москвы сообщил о запуске нового портала. «Московский спорт». Он объединит тех, кто любит спорт и активный образ жизни.

На портале можно записаться в секции, выбрать и арендовать удобные спортплощадки, подобрать квалифицированных тренеров как для взрослых, так и для детей, найти информацию о ярких городских спортивных событиях.

Пользователи веб-портала могут организовать тренировки в любой точке столицы и найти единомышленников для занятий спортом.

«Раньше, чтобы узнать о работе спортивных учреждений, тренерах или спортивных событиях, москвичам нужно было искать информацию на сайтах организаций или в других источниках, а теперь все это можно сделать на едином ресурсе — портале “Московский спорт”. Здесь жители могут посмотреть афишу событий, ознакомиться с перечнем спортивных учреждений, почитать информацию о тренерах, посмотреть отзывы — все это доступно на одной площадке. В каждом разделе портала предусмотрена система фильтров, которая упрощает поиск информации. Например, задав радиус поиска, пользователь может посмотреть, какие бассейны или спортзалы есть рядом с его домом или местом работы, а с фильтром по виду спорта — подобрать площадку для конкретных тренировок. Помимо этого, у каждого зарегистрированного пользователя есть личный кабинет, где нужная информация всегда будет под рукой», — сказал Дмитрий Иванов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Оценить возможности веб-портала можно без регистрации, однако для выбора услуг и создания собственных спортивных активностей необходима авторизация с помощью учетной записи mos.ru.

Зарегистрированный пользователь может сохранить в своем профиле информацию о себе, например, указать интересные виды спорта, добавить членов семьи, посмотреть календарь событий, в которых участвует. Также в личном кабинете будут отображаться объекты, добавленные в избранное.

С услугами городских учреждений можно ознакомиться в разделе «Спортобъекты». Он дает возможность найти ближайшие площадки для тренировок, а также просмотреть подробную информацию о каждой из них.

В разделе «Тренеры» пользователи могут подобрать профессионального инструктора для занятий по футболу, сквошу, боевым искусствам, теннису и другим видам спорта. На странице каждого из них указан опыт работы, учреждение, где проходят тренировки, образование, спортивные достижения и другая информация.

В разделе «Услуги» можно найти удобную площадку в зависимости от интересов пользователя и записаться на тренировки.

Еще один полезный раздел — «Сообщество». Здесь собраны интересные тренировки и спортивные активности в разных точках города: пользователи могут присоединиться к ним или организовать свою. Раздел поможет найти единомышленников, создать команду для совместных тренировок, общаться в чате.

Сервис интегрирован с городской системой лояльности «Миллион призов». Полученные бонусные баллы пользователи смогут обменять на ценные подарки.