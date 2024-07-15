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«Авито Работа»: брокеры стали одними из самых высокооплачиваемых офисных специалистов в I полугодии 2024 года

Эксперты «Авито Работы» изучили средние зарплатные предложения для новых сотрудников на офисные позиции по итогам I полугодия 2024 г. и выяснили, какие специальности наиболее ценятся российскими работодателями. Помимо middle- и senior-специалистов в ИT, самой высокооплачиваемой в первом полугодии текущего года оказалась профессия брокера. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Для соискателей на должность брокера средние зарплатные предложения составили 174,4 тыс. руб. в месяц (+24% за год). Брокеры – это профессиональные посредники между продавцом и покупателем, отвечающие за осуществление сделки и получающие комиссионные за продажу продуктов в сферах финансов, недвижимости и других. В описаниях вакансий размер заработной платы для этих специалистов обычно указывается в виде вилки, в которых работодатели учитывают максимальные возможные значения, а фактическая сумма заработка напрямую зависит от процентов со сделок.

На втором месте — профессия агента по недвижимости, в первом полугодии 2024 г. работодатели готовы были предложить кандидатам на эту позицию в среднем 123,5 тыс. руб. в месяц (+14% за год). Реальный доход этих специалистов обычно не привязан к окладу и зависит от результатов работы — процентов со сделок, премий и других факторов. Замыкает тройку лидеров профессия инженера со средней предлагаемой зарплатой для новых сотрудников 88,9 тыс. руб. в месяц (+24% за год).

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