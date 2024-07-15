Больше половины российских компаний не пользуются двухфакторной аутентификацией в мобильных почтах ​

Более половины организации не защищены двухфакторной аутентификацией в сценарии мобильной почты. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Пандемия COVID-19, технологический прогресс и новая геополитическая реальность поспособствовали развитию второго ключевого для бизнеса тренда — удаленной работы. Особенно большое количество «удаленщиков», по данным «Контура», отмечается в сферах ИT, образования, создания контента, маркетинга, продаж и клиентской поддержки.

Кирилл Подсухин, менеджер продукта «Контур.ID»:« Корпоративная почта на мобильных устройствах – это опасная брешь в системе информационной безопасности, о которой многие не задумываются. Приложения для мобильной почты, в отличие от версий для компьютеров, часто не требуют второй фактор аутентификации, что делает их легкой добычей для злоумышленников. Зная только пароль, они могут получить доступ к вашей почте и вашим важным данным. Это может быть конфиденциальная информация, личные данные, финансовые документы, коммерческие секреты и многое другое. Злоумышленники могут также воспользоваться вашим доступом для отправки фишинговых писем, изменения паролей и получения контроля над вашими аккаунтами».

По его словам, многие компании, особенно среднего и малого бизнеса, не уделяют кибербезопасности достаточно внимания. Крупные организации с сильными отделами безопасности уже ввели двухфакторную аутентификацию для мобильных приложений, но многие другие до сих пор не защищены.

При этом тренд меняется в позитивную сторону. «За последние полгода двухфакторную аутентификацию (2FA) внедрили для корпоративной почты на телефонах почти для двадцати тысяч сотрудников компаний — клиентов Контура. Так что все осознают риск, но проблема все еще острая», — сказал Кирилл Подсухин.