К сезону цветения кувшинок МТС усилила сеть 4G по дороге к озеру Азас в Туве

ПАО «МТС» сообщает о модернизации сети 4G в селе Адыр-Кежиг Тоджинского района республики Тыва. Около 1200 местных жителей – представителей малочисленного народа тувинцев-тоджинцев – смогут пользоваться мобильным интернетом на новой скорости. Улучшение качества связи также почувствуют туристы, направляющиеся на заповедное озеро Азас, символом которого является белая кувшинка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате проведенных на сети работ скорость мобильного интернета в отдаленном селе Адыр-Кежиг, где МТС – единственный оператор 4G, увеличилась в среднем на 20%. Сельчане могут с большим комфортом пользоваться уже привычными цифровыми сервисами: «Госуслугами», видеосвязью, онлайн-кинотеатрам и т. д.

Жители Адыр-Кежига, как и в целом – Тоджинского района – традиционно занимаются оленеводством. Кроме того, Тоджа – туристически привлекательный район Тувы, который стал доступней для путешественников с запуском в 2022 г. моста через Большой Енисей. В основном, в кожуун приезжают, чтобы посетить одну из главных природных достопримечательностей республики – озеро Азас. По его берегам расположены турбазы, работает официальный пляж. В июле-августе на озере цветут кувшинки, или водные лилии. По дороге на Азас отдыхающие проезжают Адыр-Кежиг – это ближайший к озеру населенный пункт, где можно воспользоваться мобильной связью: проложить маршрут в навигаторе, найти полезную информацию в сети и т. д.

«Тоджинский район – один из самых красивых и труднодоступных кожуунов Тувы. Еще сравинительно недавно, четыре года назад, здесь не было мобильной связи. В 2020 г. МТС первой из операторов установила базовую станцию 4G в райцентре Тоора-Хем, а в 2022 г. – в селах Ий, Салдам и Адыр-Кежиг. Спустя два года мы зафиксировали в Адыр-Кежиге значительный рост итернет-трафика – местные жители активно пользуются цифровыми сервисами. Чтобы им не было тесно онлайн, мы модернизировал в селе сеть 4G. Воспользоваться здесь голосовой связью и быстрым мобильным интернетом смогут и туристы, едущие на озеро Асаз», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.