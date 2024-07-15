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«МегаФон» разогнал интернет в крупнейших городах Чечни

Местные жители и многочисленные туристы региона могут еще чаще общаться с близкими, делиться фото- и видеоматериалами на скорости до 150 Мбит/с. «МегаФон» установил дополнительные объекты телеком-инфраструктуры в местах с растущей нагрузкой на сеть в Грозном, Аргуне и Гудермесе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В столице республики специалисты развернули высокочастотный диапазон с высокой проникающей способностью как на улице, так и внутри помещений. Улучшения сети коснулись жилых комплексов, торговых центров, туристических мест, социальных и религиозных учреждений. Грозный, традиционно, остается лидером по скорости на Северном Кавказе. Здесь на свои гаджеты можно загрузить минутный ролик за пять секунд.

В Аргуне «МегаФон» разогнал интернет на трассе «Кавказ», ведущей в туристические места Чечни, на курорты Кавказских Минеральных Вод, а также в Грузию. Расширили инфраструктуру и в Гудермесе, в городе с повышенным спросом на веб-ресурсы, особенно на киноплатформы, посещаемость которых с начала 2024 г. выросла на 12%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. На новой скорости обладатели зеленой SIM-карты могут скачать за час около 20 фильмов в формате Full HD.

«За полгода мы построили и модернизировали в регионе более 200 объектов телеком-инфраструктуры. Для местных жителей и гостей стали быстрее работать навигаторы, образовательные и развлекательные ресурсы, а фотографии архитектуры и природы загружаются за секунду в любые мессенджеры и социальные сети», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

С начала 2024 г. в Чечне выросло на 4,5% потребление интернет-трафика. Каждый абонент здесь, в среднем, использует ежемесячно около 25 ГБ информации.

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