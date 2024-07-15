Покупатели «Яндекс Лавки» смогут дополнить уже оформленный заказ нужными товарами

В «Яндекс Лавке» появилась опция дозаказа: покупатели теперь могут поставить оформленный заказ на паузу и дополнить его всем необходимым. Дозаказ будет полезен, если клиент вспомнил о нужных продуктах уже после оплаты покупки — ему не придется делать второй заказ и снова платить за доставку. Сейчас опция тестируется и доступна ограниченному количеству покупателей во всех городах присутствия «Лавки». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно нажать на кнопку «Добавить кое-что в заказ», которая появится после оформления заказа. Выбрать необходимые товары можно в течение пяти минут — оставшееся время отобразится на таймере в приложении. После оплаты новых товаров система объединит заказы — курьер привезет их в одной доставке. Использовать опцию можно один раз за заказ.

Добавить товары в заказ можно до начала его сборки в дарксторе: в среднем в первые две-три минуты после оформления. По статистике «Яндекс Лавки», больше половины покупателей, которые отменяли заказ, возвращались за забытыми товарами в этот промежуток времени. Благодаря времени заказ собирают вовремя и доставляют в срок от 15 минут.

К дозаказу доступны любые товары из ассортимента сервиса. Воспользоваться новой опцией можно в приложении «Яндекс Лавки», а также на онлайн-витринах сервиса в «Яндекс Еде», «Маркете» и «Деливери».