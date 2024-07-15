В России появился «аналог Википедии» для решений с открытым кодом

ИT-сообщество GoOpenSource запустило коллективную базу знаний решений с открытым кодом «Открытый код бизнесу» («ОК бизнесу»). Информационная площадка является пионером практического взаимодействия индустрии и сообщества открытого кода с целью не только разрабатывать и популизировать, но и коммерциализировать открытые бизнес-решения. Об этом CNews сообщили представители GoOpenSource

«ОК бизнесу» помогает компаниям подобрать решение, технологию или собрать команду энтузиастов-профессионалов. Очень важно, что бизнес может сформулировать на площадке свою задачу или описать проблему для поиска решения с помощью экспертного сообщества. Отдельный раздел посвящен «историям успеха». ИT-специалисты, в свою очередь, могут использовать базу знаний для того, чтобы развивать решения с открытым кодом под конкретные запросы бизнеса.

По словам представителей GoOpenSource, идея проекта в том, чтобы сделать открытый код доступным и полезным для бизнеса, создать уникальную площадку, на которой, с одной стороны, есть коллективно пополняемая база знаний, с другой стороны, различные сервисы, чтобы развивать и коммерциализировать открытые бизнес-наработки. Также важно выстраивать прямую коммуникацию между контрибьюторами для усиления взаимодействия внутри экспертного сообщества.

На платформе GoOpenSource, помимо базы знаний «ОК Бизнесу», одновременно развивается несколько комплементарных сервисов. Например, сервис для поиска и сравнения решений с открытым кодом в публичных репозиториях (разработка студентов университета «Иннополис» в рамках GoOpenSource хакатонов).

Еще интересный пример сервиса платформы — это анонсированный пятого июля 2024 г. ИИ-ассистент «ТимФорсер», который регулярно обновляет базу знаний и генерирует ответы на вопросы в обсуждении конкретных задач. В ближайшем будущем естественным видится использование ИИ для генерации открытого программного кода на основе базы знаний «ОК Бизнесу» в качестве специализированный языковой модели.

Роль экспертного сообщества здесь — итерационное обучение GoOpenSource модели и постоянная корректировка полученного результата. Показательно, что базовые сервисы платформы GoOpenSource также доступны в открытом коде для использования и совместного развития. Отдельная перспективная задача — методология оценки вклада контрибьюторов.

«Эра проприетарного софта кардинально трансформируется. Открытый код задает новые правила игры, открытые технологии дают бизнесу гораздо большие возможности» — сказал Руслан Гайнанов, основатель сообщества GoOpenSource.

И база знаний «Открытый код бизнесу», и другие сервисы платформы GoOpenSource бесплатны для контрибьютеров.