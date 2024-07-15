«ЮKassa» и «ЮMoney» стали официальными платежными сервисами в Никола-Ленивце

Летом 2024 г. «ЮKassa» (cервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и «ЮMoney» (электронный кошелек) стали официальными платежными сервисами фестиваля «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«"ЮKassa" впервые выступает партнером такого масштабного фестиваля, и мы рады обеспечить достойный платежный сервис для его гостей. Мы постарались сделать интеграцию наших сервисов максимально нативной и понятной для пользователей. Например, во время детского "Архстояния" в бренд-зоне можно было купить мороженое всего за 1 руб. и оплатить его кошельком "ЮMoney", а сам платеж проходил через "ЮKassa". А 26–28 июля так же можно будет купить лимонад. Таким образом мы знакомим пользователя сразу с двумя сервисами в контуре одного платежного сценария», — сказала директор по маркетингу «ЮMoney» Юлия Денискина.

В течение лета 2024 г. для посетителей фестивалей будет доступна бренд-зона — «Ю Пространство» — где посетители парка смогут отдохнуть на лежаках, зарядить телефоны и подключиться к Wi-Fi. Для детей предусмотрены качели, баланс-борды, гигантская дженга, игры в теннис.

«ЮKassa» также предоставляет интернет-эквайринг для сайта фестиваля. Сервис позволяет оплатить входные билеты, жилье, трансфер, сувениры и участие в образовательных программах.