Исследование: назван оператор с самым быстрым интернетом в Москве

«МегаФон» показал лучшие результаты по покрытию сети и скорости мобильного интернета среди всех российских операторов, сохранив лидерство в 2024 г. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla за I и II кварталы 2024 г.

Основой исследования стали замеры скорости интернета в приложении Speedtest, которые делали абоненты всех операторов со своих мобильных устройств. Всего было сделано 12,75 млн замеров по всей стране с порядка 1,38 млн различных устройств. По скорости мобильного интернета «МегаФон» подтвердил свое лидерство восьмой год подряд. Медианная скорость скачивания в сети по итогам первого полугодия составляет 29,65 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,46 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидирующие позиции «МегаФона» по скорости мобильного интернета подтверждаются исследованием и в Московской области. Медианная скорость скачивания в столице составила 57,2 Мбит/с, в Подмосковье это показатель находится на уровне 42,76 Мбит/с. Это на 10% выше результата ближайшего конкурента. Также «МегаФон» продемонстрировал в Москве лучший результат по покрытию мобильных сетей, следует из данных аналитиков Ookla.

Высоких показателей удалось достичь за счет масштабной модернизации сети в регионе. Инженеры «МегаФона» установили новые и обновили уже работающие базовые станции, а также проложили волоконно-оптические линии в Москве и крупных городах области. Работы также коснулись десятков деревень и сел, в части из которых мобильный интернет появился впервые.

Качество связи улучшилось и на важных связующих магистралях региона, включая Центральную кольцевую автодорогу и весь столичный участок М-12 «Восток». Растущее по числу пассажиров московское метро также не осталось без внимания: в течение трех лет специалисты оператора устанавливали на платформах и в тоннелях современные базовые станции, проводили рефарминг и с нуля выстраивали сетевую инфраструктуру на Большой кольцевой линии, чтобы абоненты оставались на связи как на поверхности, так и под землей.

«Чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, нам необходимо уделять особое внимание техническому развитию. Мы расширяем зону LTE покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, в популярных туристических местах. В регионах активно идет рефарминг — сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G. За прошедший год наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона РФ. «МегаФон» также продолжает внедрять технологические новшества — мы первыми на рынке запустили функцию интеллектуального управления нагрузкой в сети радиодоступа (RCAF), которая позволяет нам повысить доступность популярных интернет-сервисов даже в моменты пиковой нагрузки», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.