В RuStore растет игровой сегмент

За год количество игровых разработчиков в официальном магазине приложений RuStore увеличилось в 3 раза и составило треть от всех паблишеров. Больше всего мобильных разработчиков приходится на категории симуляторов, казуальных и экшен игр. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Основной источник дохода для разработчиков мобильных игр — внутриигровые оплаты. Например, эксклюзивные наборы или облики для персонажей. Ежемесячный прирост таких покупок в RuStore составил 22% за первое полугодие 2024 г.

«В RuStore появляется все больше новых игр от крупных студий и инди-разработчиков. Только за последние полгода в магазине появилось больше 2000 новинок. Такой рост произошел благодаря активности аудитории нашего магазина приложений и развитию инструментов продвижения. Например, в прошлом году появился формат внутриигровых событий — редакция публикует ограниченные по времени акции и предложения от разработчиков», — сказал Илья Ульянов, директор по работе с партнерами в RuStore.