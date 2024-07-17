«Фитбейс» провел интеграцию с «Фитмост»: 2000 фитнес-студий смогут упростить управление бизнесом

Экосистема цифровых сервисов для фитнес-индустрии «Фитбейс» интегрирована с маркетплейсом фитнес-услуг «Фитмост». Это позволит фитнес-клубам и студиям автоматизировать поступление заявок из агрегатора в свою CRM, а также расширить клиентскую базу и повысить эффективность управления бизнесом. Об этом CNews сообщили представители «Фитбейс».

Теперь актуальное расписание, а также данные о тренерах и статусах занятий (отмена, перенос), передаются напрямую из «Фитбейс» в «Фитмост». Благодаря автоматической синхронизации менеджеры клуба в своей системе видят всех клиентов, которые записались на тренировку любым способом — в том числе с помощью агрегатора. Они подтверждают заявку, а клиент при посещении клуба показывает уникальный код из мобильного приложения «Фитмост». Таким образом, клубам не нужно вести расписание в «Фитбейс» и дублировать его в «Фитмост» — это снижает трудозатраты менеджеров и уменьшает риски потери клиентов из-за несвоевременного подтверждения заявки и других ошибок.

Например, до интеграции менеджерам клубов приходилось регулярно контролировать уведомлениями о записи клиентов через приложение, которые приходят на почту. Они сверяли с CRM наличие свободных мест и вручную отвечали на заявку в «Фитмост». Отсутствие синхронизации приводило к потере времени и недополученной прибыли.

Кроме этого все клиенты «Фитбейс» получают доступ к лидогенерации, которую обеспечивает «Фитмост» в качестве агрегатора фитнес- и beauty-услуг. Действующие объекты смогут привлечь новую аудиторию, недавно открывшиеся клубы — заявить о себе в крупнейшем профильном маркетплейсе. При этом не нужно дублировать информацию о тренировках в двух системах — она обновляется автоматически. «Фитбейс» рассчитывает, что 35% клиентов сервиса воспользуется интеграцией с Фитмост.

«”Фитбейс” — первый разработчик цифровых сервисов для фитнес-индустрии, который провел интеграцию с «Фитмостом». Для нас это способ расширить функциональность своей экосистемы и повысить ее ценность для клиентов — теперь у них есть возможность быстро подключить лидогенерацию на агрегаторе и увеличить продажи. Кроме этого, фитнес-клубы и студии, которые используют только «Фитмост», могут подключить сервисы «Фитбейс» для более эффективного управления бизнесом — CRM, мобильные приложения для тренеров и клиентов, единый чат для социальных сетей и мессенджеров. В итоге такая синергия позволит увеличить срок жизни небольших компаний из фитнес-индустрии, который сегодня составляет всего полтора года», — отметил Василий Суворов, основатель «Фитбейс».

«Наша миссия — развивать спортивный рынок. Мы знакомим пользователей с новыми студиями и направлениями, а студиям даем возможность дотянуться до новой аудитории «Фитмоста». Интеграция с Фитбейс позволяет видеть дополнительных клиентов в нашем сервисе и вести расписание в одной программе. Кроме того, мы надеемся с помощью сотрудничества с «Фитбейс» усилить позицию в регионах. Наша цель в 2024 г. — расширить географию присутствия и помогать развиваться студиям во всех городах России с населением более 100 тыс. человек», — сказал Денис Ростовский, сооснователь и исполнительный директор компании «Фитмост».