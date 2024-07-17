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Минцифры: сбой связи на Дальнем Востоке полностью устранен

Абоненты мобильных операторов МТС, «Билайн» и «Мегафон» на Дальнем Востоке днем 16 июля 2024 г. столкнулись с перебоями в работе сети. Операторы уже заявили Минцифры об устранении сбоев. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что произошло

МТС. Из-за обрыва оптического кабеля случилась авария на транспортной сети. Это привело к отсутствию передачи данных с 19:00 до 20:00 по местному времени (13:00-14:00 мск). Голосовая связь частично функционировала через спутниковый резерв.

«Билайн». Произошла авария на основном канале электропитания, которая совпала с плановыми работами на резервном канале, предоставленном «Ростелекомом».

«Мегафон». Сбой с отключением электропитания произошёл на одном из объектов оператора.

Что со связью сейчас

Аварии на сетях МТС, «Мегафона» и «Билайна» полностью устранены, доступ в интернет и мобильная связь у абонентов восстановлены.

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