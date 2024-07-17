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МТС обеспечила доступность сети LTE на трассе Элиста-Волгоград

МТС обеспечила покрытие LTE на участке трассы «Каспий» от Элисты до Волгограда. Теперь автопутешественники из Калмыкии и других регионов России будут в сети практически на всем отрезке в пути от республиканской столицы до областного центра.

Для покрытия мобильным интернетом трассы от Элисты до границы с Волгоградской областью технические специалисты МТС использовали дальбойные частоты LTE, что позволило в разы расширить зону действия сети. Теперь передача данных будет доступна автопушественникам на протяжении практически всего пути от Элисты до Волгограда.

Трасса Р22 – одна из основных транспортных артерий юга. По ней в Волгоград направляются жители Республики Калмыкия и Ставропольского края. В обратном направлении к Элисте, Ставрополью и северокавказским регионам едут жители Воронежа, Тамбова, Липецка и других центральных регионов России.

Качественный интернет в дороге поможет автомобилистам оставаться на связи в мессенджерах, пользоваться навигатором в дороге, слушать музыку онлайн, искать в интернете информацию для поездки, например, достопримечательности, магазин или заправку по пути следования.

«Жители Республики едут по Р22 в соседние регионы по рабочим вопросам и на отдых, в свою очередь в Калмыкию и северокавказские регионы по этой трассе едут туристы. Мы завершили основные работы на автодороге к разгару туристического сезона, чтобы и гости республики, и транзитные путешественники были довольны проездом по Калмыкии. Кроме этого, расширение сети МТС позволило улучшить работу мобильного интернета в населенных пунктах Калмыкии, расположенных вдоль трассы. Впереди у нас планы по дальнейшему расширению покрытия сети по всему региону – на трассах и в малых населенных пунктах», – сказал директор МТС в Республике Калмыкия Александр Стак.

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