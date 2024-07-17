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Мумбатон, скиффл и кранк: «Яндекс Музыка» обучила «Мою волну» распознавать и рекомендовать сотни новых музыкальных жанров

Яндекс Музыка обучила систему персональных рекомендаций сотням редких жанров, чтобы пользователи могли открывать для себя новые музыкальные направления и артистов. Кроме того, сервис представил интерактивную digital-карту, где можно подробнее изучить жанры и больше узнать про экспертов, которые над ними работали. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Нишевые музыкальные направления — это то, что требует особенной экспертизы, поэтому над запуском мы работали совместно с музыкальными журналистами, преподавателями и артистами. Они помогли подобрать музыку для сотен жанров, и с помощью этого мы обучили систему персональных рекомендаций. Теперь слушатели «Моей волны» могут не только открыть для себя новую музыку, но и возможно лучше понять свои вкусы. Например, узнать названия тех музыкальных направлений, которые они любят, но, возможно, не могут точно обозначить», — Александра Сагалович, руководитель «Яндекс Музыки».

Музыкальные направления определила редакция сервиса, а к отбору треков редких жанров были привлечены эксперты индустрии. Среди них: автор подкаста и книги «Планетроника. Популярная история электронной музыки» Ник Завриев, автор лекций и книг о классической музыке, лауреат премии «Просветитель» Ляля Кандаурова, музыкальный журналист Антон Вагин, композитор и преподаватель Berklee College of Music Николай Мищенко и другие.

«Погружение в такие специфичные музыкальные направления, как например, даб-техно, афро хаус или нью-бит — это еще один способ отыскать те самые бриллианты, которые захочется сохранить в свой плейлист и переслушивать годами», — Ник Завриев, музыкальный эксперт.

На основе рекомендаций экспертов для каждого жанра была создана ML-разметка, по которой команда технологий «Яндекс Музыки» обучила специальную нейронную сеть. Теперь Моя волна может подбирать музыку из всего каталога сервиса по сотням музыкальных жанров. При этом умная система рекомендаций остается персональной — например, из всего жанра «готический метал» она выберет те треки, которые с наибольшей вероятностью понравятся слушателю. Поэтому «Моя волна »по каждому отдельному жанру будет отличаться у разных пользователей.

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