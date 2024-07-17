CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

На 20% быстрее: «МегаФон» ускорил интернет в поселке Астраханской области

Теперь жители Володарского выходят в Сеть на максимальной скорости до 60 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» запустили здесь дополнительное телеком-оборудование. Чтобы онлайн-серфинг оставался комфортным даже в периоды повышенной нагрузки, оператор продолжает строить новые объекты инфраструктуры в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Володарский — административный центр и крупнейший поселок одноименного района. Здесь постоянно живет свыше 11 тыс. человек. Кроме того, сюда часто приезжают из соседних малых населенных пунктов, чтобы решить необходимые административные и бытовые вопросы.

Как показывает big data оператора, в два раза год к году в поселке вырос потребляемый онлайн‑трафик. В среднем ежемесячно абоненты в Володарском прокачивают 217 ТБ, что сопоставимо с беспрерывным просмотром трансляций матчей по рыбной ловле в формате 4K Ultra HD в течение двух лет.

«94% цифровой информации пользователи потребляют в сетях четвертого поколения (4G). В ответ на повышенный спрос специалисты запустили оборудование с поддержкой диапазона частот LTE‑1800, что позволило увеличить зону покрытия как на улице, так и внутри помещений. Теперь обладатели зеленых сим‑карт могут без задержек скачивать до 10 фильмов в час и общаться по видеосвязи», — сказал Николай Макаров, директор «МегаФона» в Астраханской области.

Кроме того, расширение инфраструктуры обеспечило комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума, что актуально для володарцев, живущих на берегу рек Чурка и Таловая.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Запрещенный в США «Касперский» подарил американским пользователям полгода бесплатной подписки

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Россиянам угрожает дефицит электроники в интернет-магазинах. Причина – непродуманные законы

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов?

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024