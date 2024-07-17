Россияне смогут оставлять заявки в лифтовые компании онлайн через платформу Doma.ai

Онлайн-платформа для автоматизации управления жилым фондом Doma.ai (компания-партнер «Сбера») реализовала новую интеграцию совместно с экосистемой для бизнеса в лифтовой отрасли «Арпикон». Потенциально 1000035 россиян смогут оставлять заявки по вопросам обслуживания лифтов онлайн: новая функция будет доступна клиентам УК и ТСН, которые подключатся к платформе Doma.ai и установят мини-приложение «Арпикон».

Новая функция реализована через «Арпикон», которое подключается через API к Doma.ai. Теперь заявки, которые подают жители и УК через платформу, будут автоматически появляться на стороне лифтовой компании, а УК сможет в режиме реального времени отслеживать комментарии собственников и подрядчиков, а также статусы работ и ответственных за задачи. Интеграция повышает скорость реагирования на заявки, а также помогает бороться с неэффективной практикой: жители звонят УК, диспетчеры УК — лифтовой компании, а за это время появляются новые дополнения. Такая цепочка усложняет коммуникацию между собственниками и ответственными организациями и тормозит бизнес-процессы.

Платформа Doma.ai как SaaS-решение автоматизирует процессы ЖКХ для УК и ТСН, а за счет подключения сторонних сервисов работает как маркетплейс: вендоры с помощью API интеграций внедряют новые функции, которыми могут пользоваться как УК и ТСН, так и жители домов через мобильное приложение.

На данный момент «Арпикон» обслуживает порядка 60 тыс. лифтов более чем в 20 тыс. домов по всей России. Уже сейчас воспользоваться новой функцией смогут более 50 тыс. жителей, которые проживают в домах, которые обслуживают Doma.ai и «Арпикон». Для того, чтобы воспользоваться возможностями интеграции, УК достаточно подключить платформу Doma.ai, а лифтовой компании — установить «Арпикон».

«Выстраивание общей IT-инфраструктуры на рынке ЖКХ не только позволяет быстрее обмениваться информацией о состоянии домов, но и помогает жителям решать разнообразные вопросы. Так, например, интеграции повышают скорость реагирования на обращения и жалобы на все услуги в сферы ЖКХ: от электричества и водоснабжения до умных датчиков и камер видеонаблюдения. Мы идем к построению супераппа, с помощью которого УК и жители смогут решать проблемы на всех этапах функционирования домов, а вендоры — легко подключаться и масштабировать свои возможности на онлайн-платформе», — сказала директор по клиентскому сервису Doma.ai Алла Губина.

«Мы предоставляем лифтовым компаниям возможность упростить и автоматизировать обработку заявок от жителей за счет собственных цифровых технологий. Нам важно повысить уровень цифровизации отрасли ЖКХ и наладить бесшовные процессы, при этом необходимо усилить отношения с УК и ТСН, которые выступают как связующее звено между лифтовыми компаниями и конечными потребителями — собственниками. Уверен, что сотрудничество с Doma.ai и другими ключевыми игроками рынка поможет нам реализовать эти цели», — отметил генеральный директор «Арпикон» Азамат Куланбаев.