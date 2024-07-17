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В Kalinka Thailand появился брокер, который работает на основе ИИ

Подбор недвижимости в Таиланде становится проще — в Kalinka Thailand появился виртуальный брокер, который работает на основе ИИ. Чат-бот запущен в Telegram и бесплатно отвечает на любые вопросы о Таиланде и недвижимости в нем. В дальнейшем функционал ИИ-брокера расширится. Об этом CNews сообщили представители Kalinka Thailand.

ИИ постепенно проникает в недвижимость в самых разных видах. Он улучшает поиск и анализ объектов, а также становится активным виртуальным помощником в формате чат-ботов — на сайтах агентств, в мессенджерах, включая Telegram.

На рынке недвижимости Таиланда ИИ тоже начинает набирать обороты: недавно появился портал для поиска недвижимости Nestopa. Но ИИ-брокер Kalinka Thailand — первое решение подобного рода.

ИИ-брокер работает по всему Таиланду. Пользователи чат-бота могут задать любой вопрос в целом о стране или ее отдельных частях — например, о Пхукете, о погодных условиях, об интересующих заведениях — от ресторанов и торговых центров до клубов. Можно получить информацию о наиболее релевантных локациях: например, выяснить, где самые комфортные виллы с прямым доступом к морю, в каком районе жизнь будет более спокойной, а где есть более развитая инфраструктура.

ИИ-брокер Kalinka Thailand выполняет различные задачи. Он анализирует рынок, обрабатывает заявки, генерирует тексты для писем и сообщений, проверяет юридические и финансовые документы, может дать базовую консультацию по разным аспектам недвижимости Таиланда.

Например, ИИ-брокер может объяснить, что стоит проверить в договоре лизхолда (leasehold, покупка жилья в долгосрочную аренду), какие могут быть ограничения на использование такого жилья. Или подсказать, какие права у иностранного покупателя будут при приобретении разных категорий недвижимости.

Также через чат-бота можно заказать консультацию персонального брокера — для более детального обсуждения вопросов, связанных с приобретением недвижимости на Пхукете.

Стоимость разработки ИИ-брокера не уточняется. Но в случае успеха на первом этапе продукта компания планирует внедрить в свою экосистему еще несколько решений на базе ИИ. А также увеличить функционал бота, чтобы он решал еще больше актуальных для клиентов задач.

Kalinka Thailand использует ИИ только для анализа, обработки первичных обращений и предоставления базовой информации, которая может заинтересовать клиента в момент возникшего интереса к новому рынку. Дальнейшую коммуникацию, подбор конкретных объектов недвижимости, формирование индивидуальных условий и продажу проводят сотрудники компании.

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