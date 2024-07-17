В «Облаке Mail.ru» появились новые сценарии для сторис

За первые полгода 2024 г. в «Облаке Mail.ru» с помощью искусственного интеллекта было сгенерировано более 1,6 млрд сторис. За аналогичный период 2023 года их количество составило около 1,3 млрд, рост показателей год к году — более 23%. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Ежедневно в «Облаке» генерируется более 10 млн сторис — воспоминаний на основе загруженных фотографий пользователей, которые можно сохранить в смартфоне или поделиться в социальных сетях. Сейчас реализовано около 50 сценариев для генерации сторис в «Облаке». В 2023 г. это число составляло — 43. Были добавлены сценарии генерации сторис по расписанию, за определенный период (неделя, выходные, сезон) и другие.

В первом полугодии 2024 г. наиболее популярным сценарием стали истории на тему: «Посмотрите, как это было» — более 221 млн созданных воспоминаний. На втором месте расположилась «Ваша коллекция» со счетом 115 млн. Также в топ-5 вошли сценарии: «Город из фото» (более 83 млн), «Фото с детьми» (около 60 млн) и «Вкусные воспоминания». По последнему было создано около 43 млн ярких воспоминаний.

«Облако Mail.ru» постоянно развивается и расширяет свои возможности для пользователей. Благодаря ИИ в нашем сервисе пользователи могут получить уже готовое видео на все случаи жизни для своих соцсетей или личного архива», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления Облако Mail.ru.

Нейросеть в «Облаке Mail.ru» ежедневно анализирует миллионы фотографий, убирая из выдачи скриншоты, документы, размытые и некачественные фото. Кроме того, алгоритмы облачного сервиса автоматически распознают и сортируют скриншоты, фотографии паспортов, водительских прав и других документов.