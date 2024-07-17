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«Яндекс Маркет» покажет продавцам и рекламным агентствам прогнозные результаты медийной кампании до ее запуска

Продавцы и агентства, которые размещают рекламу на «Яндекс Маркет»е, теперь могут увидеть наиболее вероятные результаты баннерной кампании — при ее создании в личном кабинете появится виджет «Прогноз». Он спрогнозирует количество показов баннера за конкретный период, его охваты и SOV (от англ. share of voice — «доля голоса») — процентное отношение прогнозируемых показов к емкости рынка. Обновление поможет лучше спланировать рекламную кампанию, выгодно использовать бюджет и получить предсказуемый результат. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для оценки кампании алгоритмы Маркета анализируют множество параметров: ее бюджет, продолжительность, места показа баннера, частоту показов, аудиторию, ее географию и другие. Если изменить один из показателей, прогноз автоматически пересчитается с учетом новых вводных. Сервис прогнозирует результат, используя размер рекомендованной ставки за тысячу показов: если партнер предложит ставку ниже, на странице появится уведомление, что итоговое количество показов будет меньше.

Чтобы создать баннерную кампанию с прогнозом, нужно открыть страницу «Продвижение» в личном кабинете продавца или рекламного агентства, перейти в раздел «Баннеры» и нажать на кнопку «Создать кампанию».

Виджет доступен при создании как обычных аукционных баннерных кампаний, в том числе видеобаннеров, так и click out баннеров, которые ведут на сайты или в мобильные приложения внешних рекламодателей.

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