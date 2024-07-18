40% российских компаний используют ИИ для обучения сотрудников

Согласно исследованию сообщества Digital Learning, при разработке собственных обучающих курсов 40% российских компаний используют искусственный интеллект (ИИ). По сравнению с прошлым годом их доля увеличилась на 27%. Также большинство российских компаний отказались от полностью очного формата обучения: только 3% сегодня не используют онлайн-обучение. Самыми распространенными форматами дистанционного обучения названы синхронное обучение и видеокурсы. Наиболее популярными сервисами для синхронного обучения стали Zoom и «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Искусственный интеллект применяется в корпоративном обучении для разработки индивидуальных образовательных маршрутов, создания курсов и тестов, а также для персонализации процесса обучения сотрудников. В прошлом году только 13% компаний пробовали использовать ИИ, а в 2024 г. их количество увеличилось до более чем 40%. При этом 3% респондентов уже постоянно используют ИИ в своей работе.

Помимо синхронного обучения и видеокурсов (их применяют 81% компаний-респондентов), популярными форматами оказались слайдовые курсы (73%), лонгриды (55%) и мобильное обучение (27%).

Для синхронного обучения — формата, включающего в себя вебинары и практические занятия, совместную работу над документами и другие виды занятий, предполагающие непосредственное взаимодействие обучающихся с преподавателем и работу в группах — респонденты продолжают использовать как зарубежные, так и российские IT-решения. Так, в 2024 году доля рынка платформы Zoom выросла с 33% до 50% (для сравнения, в 2023 году доля рынка Zoom снизилась с 65% до 33%). Второе место среди сервисов для синхронного обучения — у МТС Линк. В прошлом году за него проголосовали 18% опрошенных, а в этом — 33%.

В сфере создания контента российские тенденции по-прежнему отличаются от мировых. Если во всем мире компании все больше уходят от самостоятельной разработки курсов, то в России по-прежнему прослеживается тренд на собственную разработку. Если в 2022 и 2023 самостоятельно создавали контент 90% компаний, то в 2024 их доля выросла до 97%.

Значительно изменился и подход к оценке качества и эффективности обучения. Все больше компаний используют различные методы анализа результативности обучения сотрудников. Так, если в 2022 г. не оценивали эффективность обучения 14% компаний, то в 2024 г. – всего 3%.

«Решения для корпоративного обучения — это важное направление для МТС Линк. Я очень ценю силу сообщества Digital Learning, я и сам его активный участник, а МТС Линк входит в Консорциум. Исследование поможет нам точнее выбирать вектор развития продуктов для обучения: сервисов Вебинары, Доски, а также платформы для создания онлайн-курсов и организации обучения Курсы, которая, недавно была включена в реестр российского ПО. А рост доли рынка наших решений для синхронного обучения демонстрирует, что мы находимся на верном пути», — сказал менеджер по продукту бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Владимир Казаков.

«Наше сообщество проводит исследование рынка корпоративного обучения третий год подряд. Такой подход помогает понять, как компании реагируют на новые условия и вызовы, а также отслеживать тенденции в этой области. Например, можно с уверенностью сказать, что с 2022 года доля отечественных инструментов для синхронного обучения значительно увеличилась. Также мы обратили внимание на то, что подавляющее большинство российских компаний вопреки общемировым тенденциям по-прежнему самостоятельно разрабатывают обучающий контент. Мы уверены, что полученные результаты будут полезны как самим компаниям, так и участникам Консорциума, экспертам в области онлайн-обучения, а также исследовательским институтам и государственным организациям, заинтересованным в развитии и поддержке корпоративного образования в России», — сказал лидер и сооснователь сообщества Digital Learning Павел Безяев.

В исследовании Digital Learning приняли участие 100 представителей EdTech-рынка разного масштаба и из разных отраслей. Наибольшую долю опрошенных составили компании со штатом от 100 до 1000 человек и свыше 10 тыс. сотрудников. Большая часть респондентов — организации из сферы ИТ, производства и банковского сектора. Исследование проводится ежегодно, чтобы отслеживать тенденции на рынке корпоративного обучения в России.