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Банк «Русский Стандарт»: супермаркеты, детская одежда и рестораны быстрого питания – лидеры по числу платежей через СБП в онлайне

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей через Систему быстрых платежей (СБП) в минувшем полугодии. По данным эквайринговой сети банка (одна из крупнейших в стране), большинство покупок с помощью СБП россияне совершают с онлайне. Об этом CNews сообщили представители банка Русский Стандарт.

При этом, как показала статистика, доля офлайна растет. С января по июнь текущего года на онлайн пришлось 79% платежей через СБП, а на покупки через СБП во время визитов в магазины – 21%. А в первой половине прошлого года, когда СБП больше воспринимался как сервис для интернет-шопинга, доля онлайна была 95%, а у офлайна лишь 5%.

Рост показателей в офлайне вполне объясним активным ростом числа торговых точек, где клиенты могут с легкостью совершить платеж через СБП с помощью мобильного телефона. Заметно популяризируются QR-коды на экранах касс самообслуживания, специальные платежные NFC-таблички в кассовых зонах магазинов и пр.

Согласно статистике Банка Русский Стандарт, средний чек одной офлайн-покупки через СБП в январе-июне текущего года заметно выше, чем в онлайне – 1,52 тыс. руб. против 833 руб., соответственно.

В первой половине 2024 г. среди самых популярных категорий покупок через СБП в онлайне, по данным эквайринговой сети Банка Русский Стандарт, оказались супермаркеты (380 руб.), детская одежда (1,76 тыс. руб.) и рестораны быстрого питания (601 руб.).

А в офлайне – это супермаркеты (586 руб.), рестораны быстрого питания (668 руб.) и книжные магазины (840 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт». Были проанализированы количество и средние чеки таких онлайн- и офлайн-покупок в первой половине 2024 г. и 2023 г.

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