Исследование: 42% белорусов планируют использовать искусственный интеллект

Согласно последнему исследованию, проведенному Международным агентством социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ) в Белоруссии, 42% белорусов планируют использовать искусственный интеллект (ИИ) в ближайшем будущем. Об этом CNews сообщили представители HostFly.by.

Анастасия Печко, руководитель проектов МАСМИ в Белоруссии, поделилась результатами исследования, которое демонстрирует значительный рост интереса к технологиям ИИ среди населения страны: 13% респондентов точно планируют использовать ИИ; 29% склоняются к его использованию; 70% планирующих использовать ИИ намерены применять его для личных целей; 54% планируют использовать ИИ в рабочих целях.

«Эти цифры ясно показывают, что искусственный интеллект становится неотъемлемой частью как личной, так и профессиональной жизни белорусов», – сказала Анастасия Печко.

Исследование выявило интересные демографические тенденции: молодежь в возрасте 18-24 лет наиболее склонна использовать ИИ для личных целей (43%); возрастная группа 35-44 лет лидирует в планировании использования ИИ для работы (29%); мужчины чаще планируют использовать ИИ для работы (60%), чем женщины (40%); для личных целей гендерный разрыв менее заметен: 52% мужчин против 48% женщин.

Среди тех, кто уже активно применяет ИИ в профессиональной деятельности: 51% используют его для поиска необходимой информации; 36% применяют для создания текстовых элементов; 16% используют в деловой переписке с коллегами и клиентами; 15% создают с помощью ИИ визуальные элементы; 14% используют для создания видео-контента.

Исследование также показало высокий уровень удовлетворенности результатами работы ИИ: 42% пользователей полностью довольны результатами; 29% скорее довольны; 27% частично довольны.

Что касается частоты использования: 5% применяют ИИ ежедневно; 3% используют несколько раз в месяц; % обращаются к ИИ несколько раз в неделю.

Респонденты выделили следующие области, где внедрение ИИ может принести наибольшую пользу: информационные технологии (42%); образование (35%); здравоохранение (35%); маркетинг (34%); транспорт (30%).

Важно отметить, что 73% опрошенных считают необходимым инвестировать в обучение специалистов работе с ИИ.

Несмотря на растущий интерес, белорусы выражают некоторые опасения относительно ИИ: 21% беспокоятся о возможной зависимости людей от ИИ; 19% обеспокоены бесконтрольным развитием ИИ; 18% опасаются увеличения безработицы.

Р«езультаты исследования показывают, что белорусы не только активно интересуются возможностями ИИ, но и готовы внедрять эти технологии в свою повседневную жизнь и работу. Это открывает новые перспективы для развития ИT- и digital-сектора в нашей стране», – сказала директор по маркетингу HostFly.by Инна Саванович.

Хостинг-провайдер HostFly.by подчеркивает важность распространения знаний об ИИ и его возможностях для развития технологического потенциала Беларуси. «Мы видим огромный потенциал в развитии ИИ-технологий и стремимся поддерживать образовательные инициативы в этой области», – сказал представитель компании.