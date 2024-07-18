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МТС «прокачала» интернет для отдыхающих на озере Яровое в Алтайском крае

ПАО «МТС» улучшила связь на территории города Яровое, а также вблизи одноименного соленого озера, куда летом приезжают туристы из соседних сибирских регионов — Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омских областей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным Big Data МТС в прошлом году озеро Яровое возглавило топ-5 популярных мест Алтайского края для летнего отдыха. По сравнению в прошлым сезоном рост интернет-трафика там составил порядка 20%. В связи с увеличением популярности курорта и востребованностью интернет-сервисов МТС улучшила связь в центре города и в районе завода «Алтайский Химпром», а также на всей территории здравницы: от пляжно-развлекательных комплексов «Причал 22» и «Причал 42» до санаториев «Яровое» и «Химик». Это стало возможным за счет более эффективного использования частот на действующих базовых станциях. Теперь местные жители и отдыхающие смогут на комфортной скорости проводить стримы, просматривать потоковое видео и эфиры в соцсетях в любой точке курорта.

«Яровое – самое популярное озеро Сибири. Оно отличается не только лечебными свойствами, но и развитой инфраструктурой: здесь оборудованы пляжные комплексы, аквапарк под открытым небом, рестораны и гостиницы. Год от года мы отмечаем стабильно высокий спрос на отдых в Яровом, поэтому продолжим прорабатывать эту территорию, усиливая и расширяя покрытие сети, чтобы обеспечить цифровой комфорт своим абонентом», − отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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