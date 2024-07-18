Навыки программирования и анализа данных могут повысить зарплату специалистов-гуманитариев в два раза — исследование «Яндекс Образования»

С каждым годом растет спрос на специалистов с ИТ-компетенциями в сферах, напрямую не связанных с ИТ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чаще всего требуются социологи (70%), экономисты (68%), маркетологи и специалисты по рекламе (67%), менеджеры (65%) и журналисты (64%), обладающие ИТ-навыками. Более того, такие специалисты могут претендовать на повышение зарплаты на 10—50% в среднем, а в некоторых случаях — и в два раза. Об этом говорится в совместном исследовании «Яндекс Образования» и Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Наиболее востребованные ИТ-компетенции для специалистов гуманитарных областей — сбор и анализ данных (65%), визуализация данных (53%), а также работа с графическими редакторами (36%) и знание специализированного ПО (35%). Это отмечают как сами специалисты, так и работодатели.

При этом работодатели чаще считают программирование обязательным или желательным навыком для успешного кандидата. В рейтинге ИТ-навыков знание языков программирования находится на четвертом месте, по мнению работодателей, и только на восьмом месте у соискателей.

Согласно исследованию, навыками разработки владеют 24% опрошенных. Самые популярные языки программирования — Python, JavaScript, Java и C#. Чаще всего ими пользуются журналисты (12%), психологи (10%), филологи и лингвисты (8,5%), специалисты в сфере искусства и политологи (по 8%).

Как отмечают респонденты, знание языков программирования помогает решать профессиональные задачи более качественно, а также повышает конкурентоспособность на рынке труда.

ИТ-навыки, в том числе умение писать код для простых задач, позволяют гуманитариям зарабатывать больше. По данным исследования, средняя зарплата журналиста в России составляет 40 тыс. руб. Те, кто владеют языками программирования или инструментами сбора и анализа данных, получают почти в два раза больше — 75 тыс. руб. Средняя зарплата политолога — 50 тыс. руб., благодаря ИТ-навыкам она может вырасти до 75 тыс. руб. Социологи получают 45 и 90 тыс. руб. в зависимости от наличия ИТ-навыков, а экономисты — 80 и 125 тыс. руб. соответственно.

Чем выше зарплата, тем выше доля специалистов, которые владеют разработкой на продвинутом уровне, например, могут работать с чужим кодом и оптимизировать его. Те, кто в среднем получают больше 150 тыс. руб., также чаще владеют специализированным ПО, например AutoCAD или MatLab. Самые популярные языки в этой группе — Python, C/C++, C#, JavaScript, Go. На уровень заработной платы влияет и опыт работы с базами данных (SQL Server, VB, PostgreSQL, MySQL).

Авторы исследования также отмечают, что растет число вакансий для специалистов социогуманитарного профиля, в которых навыки работы с большими языковыми моделями, такими как GPT-3.5/4, YandexGPT, LLaMa, указаны в качестве обязательных или желательных.

«Умение анализировать данные, работать с нейросетями и другие ИТ-компетенции — универсальные навыки для всех, кто хочет профессионально развиваться: технических специалистов, медиков, экономистов, менеджеров, педагогов. Важно дать студентам социогуманитарных направлений качественную ИТ-базу и навыки. Поэтому с нового учебного года мы совместно с тремя вузами запускаем учебные программы, на которых студенты будут изучать языки программирования, работу с данными и генеративными нейросетями. И число таких программ будет с каждым годом расширяться», — отметила Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования».

В июне 2024 г. «Яндекс Образование» объявило, что с осени 2024 г. запускает программы, а также универсальные модули по нейросетям и Data Science для экономистов, маркетологов, финансистов и преподавателей. Магистерские программы и универсальные модули для бакалавриата стартуют на базе НИУ ВШЭ, Финансового университета и МГПУ.