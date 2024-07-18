Недвижимость на «Госуслугах» надежно защищена

Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на «Госуслугах», — фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. Можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности. Заявление подписывается в приложении «Госключ». Решение о регистрации недвижимости принимает Росреестр после тщательной проверки оснований. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Можно ли подделать электронную подпись

Подделать электронную подпись в приложении «Госключ» или воспользоваться чужой подписью невозможно. Чтобы выпустить сертификат, на каждом новом устройстве нужно ввести логин, пароль от Госуслуг и подтвердить вход вторым фактором аутентификации. Затем нужно дополнительно подтвердить номер телефона, придумать сложный восьмизначный пароль и обязательно подтвердить личность с помощью загранпаспорта, биометрии или очно.

Воспользоваться «Госключом» может только владелец электронной подписи на своём устройстве. При каждом запуске приложения нужно вводить 8-значный пароль. Восстановить или изменить его невозможно без удаления сертификата. В таком случае нужно будет заново выпустить сертификат электронной подписи и подтвердить личность. Поэтому, даже если злоумышленники завладели вашим телефоном, подписать документы в «Госключе» они не смогут.

Как дополнительно обезопасить свою недвижимость

На «Госуслугах» можно подать заявление в Росреестр о запрете на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия собственника. Это позволяет дополнительно обезопасить себя и своё имущество. Сделки по доверенности будут невозможны.