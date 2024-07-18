Тайное не становится явным: каждый второй ребенок скрывал от родителей, чем занимается в сети

Почти каждый второй ребенок (49%) скрывал от родителей, что он делает в интернете. Чем старше дети, тем меньше они делятся этой информацией. Об этом говорится в аналитическом отчёте «Лаборатории Касперского». Эксперты компании отмечают, что родителям необходимо обсуждать с ребёнком правила безопасности в сети и использовать различные технические решения для того, чтобы сделать его пребывание в интернете безопасным, но при этом уважать его личные границы. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос проведён компанией «ОнИн» по заказу «Лаборатории Касперского» в России среди родителей и их детей школьного и дошкольного возраста. Всего опрошено 2,032 тыс. человек — взрослых и детей.

Что утаивают дети. Как признались сами дети, более половины из них скрывали от родителей, как долго находятся в интернете и какие сайты посещают. Каждый третий ребёнок не рассказывал, каких блогеров смотрит, а каждый пятый — что смотрит фильмы или сериалы, не подходящие ему по возрасту.

Как дети защищают свою приватность. Чтобы скрыть от других людей свои действия в сети, дети устанавливают пароли на все свои устройства (40%). Еще 17% указали, что стараются заходить в интернет, когда родителей нет рядом, 16% чистят историю поиска в браузере после каждого выхода в сеть, а 12% — заводят аккаунты в соцсетях не на своё имя.

«По мере взросления дети могут проявлять больше самостоятельности в цифровом мире, и это нормально. Хорошо, если ребёнок знает, что в случае нестандартной, волнующей их или пугающей ситуации, он всегда может поговорить об этом с родителями и не встретить порицания с их стороны. А вот дополнительно позаботиться об онлайн-безопасности дошкольников и ребят младших классов помогут программы родительского контроля. Так, в Kaspersky Safe Kids предусмотрены функции блокировки доступа к сайтам и контенту, неподходящему по возрасту, возможность видеть геолокацию ребёнка, а также получать уведомления, если к ребёнку в соцсети добавляется пользователь с большой разницей в возрасте. Это даёт возможность создать безопасную цифровую среду для ребёнка, не устанавливая тотальный контроль», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

«Современные дети не просто активно осваивают цифровой мир, они живут в смешанной онлайн/офлайн реальности, и практически все аспекты взросления имеют свои особенности. Например, в младшем школьном возрасте дети начинают пытаться скрывать от родителей свою цифровую жизнь. Родителям нужно вовремя менять свои стратегии посредничества при осваивании ребёнком цифровых технологий, чтобы, не блокируя его потребность в самостоятельности и с уважением к его границам, сохранять возможности контроля. По мере взросления ребёнка нужно постепенно переходить от ограничительных к разрешительным и активным стратегиям, поощряющим не только совместное использование цифровых устройств и повышение цифровой грамотности, но также онлайн-обучение или творческую активность. Такой подход позволит укрепить доверительные отношения в семье и быть в курсе интересов детей в онлайн-среде», — сказала Галина Солдатова, академик РАО, доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель Научно-образовательного Центра по изучению личности в цифровой и смешанной реальности.

Чтобы обезопасить детей в сети, «Лаборатория Касперского» рекомендует: следить за информацией об актуальных угрозах и разговаривать с детьми о рисках, с которыми они могут столкнуться в сети; рассказывать детям о ключевых понятиях в области информационной безопасности, учить их, как противостоять онлайн-угрозам и распознавать уловки мошенников. Для этого можно использовать Азбуку кибербезопасности от экспертов «Лаборатории Касперского»; объяснить, зачем нужно использовать сложные и уникальные пароли, а также помочь с настройкой конфиденциальности в аккаунтах; помочь детям включить двухфакторную аутентификацию — это помогает снизить вероятность взлома; установить надежное защитное решение на все устройства, которыми пользуется ребёнок, например Kaspersky Premium. Он доступен в комплексе с Kaspersky Safe Kids.