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В API «Контур.Компаса» появилась автоматическая выгрузка в CRM-систему ​

Теперь пользователи «Контур.Компаса» могут автоматически получать нужные им данные о своих текущих и потенциальных клиентах в сегменте B2B. У сервиса появился API, с помощью которого можно настроить бесшовную интеграцию между «Компасом» и CRM или другой информационной системой компании. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Компас» — сервис для поиска и анализа контрагентов. Позволяет находить новых клиентов и поставщиков среди всех действующих российских юрлиц и ИП, обновлять клиентские базы и сегментировать их по важным для бизнеса признакам. Помогает экономить время и деньги маркетологам, руководителям отделов продаж, собственникам бизнеса. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Пользователи API «Компаса» могут переносить данные о компаниях из «Компаса» в свою CRM в машиночитаемом виде автоматически или по кнопке, получать информацию о сегментах и доступном лимите, не заходя в «Компас».

Прежде всего новинка адресована бизнесам, которые: работают с большим количеством контрагентов. Вручную из «Компаса» можно выгружать максимум 10 тыс. компаний за один раз. С API количество единовременно выгружаемых организаций ограничено только тарифом; имеют сложную схему импорта данных в свою систему. С API не нужно дополнительно редактировать файлы под формат принимающей системы, достаточно один раз настроить интеграцию.

С новым инструментом подразделения маркетинга и продаж получают новые возможности: сведения о потенциальных покупателях поступают напрямую в CRM без оседания на компьютерах сотрудников; с API перенос данных из «Компаса» в информационную систему происходит автоматически, а сотрудники могут заниматься более важными задачами; с потенциальными клиентами можно работать в CRM так же, как с обычной сделкой; при ручном переносе возможны искажения данных, опечатки, которые негативно сказываются на взаимодействии с клиентами. API снижает влияние человеческого фактора.

API включает доступ к веб-версии «Компаса», чтобы пользователи могли сами выбрать удобный вариант работы. Для всех, кто хочет ознакомиться с новой функциональностью, работает тестовый стенд.

Марина Захарова, руководитель проекта «Контур.Компас»: «Поиск контрагентов, анализ рынка и собственной клиентуры — базовые процессы для любого бизнеса. Но предприниматели решают эти задачи по-разному в зависимости от своих реалий. Мы стремимся к тому, чтобы и малое предприятие, и корпорация получали максимум ценности от «Компаса» одинаково легко. API — функциональность, которая полезна прежде всего крупным игрокам рынка, но не только им. Мы планируем активно развивать это направление в ближайшие годы, ориентируясь на потребности и пожелания клиентов «Компаса» в автоматизации их бизнес-процессов».

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