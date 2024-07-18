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В колледж с «Госуслугами»: количество поданных заявлений уже больше, чем за весь прошлый год»

Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью «Госуслуг». Это уже на 100 тыс. больше, чем за весь прошлый год. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры России.

Приёмная кампания продолжается. На творческие специальности на бюджет будут принимать до 10 августа, на все остальные — до 15 августа. На платные отделения — вплоть до ноября.

На «Госуслугах» сейчас размещены 8,1 тыс. предложений работодателей о целевом обучении в колледжах. Абитуриенты подали на них уже 14,8 тыс. заявок. Те, кто поступит, смогут заключить договор, в котором будет прописано гарантированное трудоустройство.

Самые популярные колледжи: Петровский колледж в Санкт-Петербурге; Тюменский колледж производственных и социальных технологий; Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса; Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова в Екатеринбурге; Тюменский колледж экономики, управления и права.

Самые популярные специальности: Информационные системы и программирование; Сестринское дело; Лечебное дело; Туризм и гостеприимство; Юриспруденция;

Регионы, из которых чаще всего подают заявления: Санкт-Петербург; Московская область; Кемеровская область; Вологодская область; Татарстан.

Москвичи подают заявления в колледж на mos.ru.

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