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Аналитика Bronevik.com: количество деловых путешествий по России выросло на четверть

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения для командированных сотрудников в первом полугодии 2024 г. Согласно исследованию, россияне стали совершать на 25% больше деловых поездок по стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Топ городов по количеству командировок традиционно возглавляют три столицы – официальная, северная и уральская. В Москве было совершено 13% от всех бронирований туристического жилья для деловых поездок по стране, в Санкт-Петербурге – 7%, а в Екатеринбурге – 2%.

Однако лидером по приросту командировок стала «газовая столица» России – город Новый Уренгой. В первом полугодии 2024 г. в нем совершено на 132% больше бизнес-бронирований, чем за аналогичный период 2023 г. Это позволило Новому Уренгою подняться с 23 на восьмую позицию в топе городов по количеству заказов для командировок.

Топ-10 городов по приросту бронирований туристического жилья для командировок в первом полугодии 2024 г. (год к году): Новый Уренгой +132%; Москва +58%; Екатеринбург +40%; Нижний Новгород +36%; Санкт-Петербург+36%; Тюмень +29%; Казань +26%; Самара +25%; Уфа +22%; Новосибирск +19%.

По данным Bronevik.com, в среднем жилье для командировок бронировали за восемь дней до заезда, средняя продолжительность проживания составила 2,5 дня, а средний чек увеличился на 17% – до 4800 руб. за ночь.

Командированные россияне по-прежнему предпочитают останавливаться в отелях и мини-отелях — их выбирают 88% деловых путешественников. В то же время обращает на себя внимание прирост популярности апартаментов среди бизнес-туристов. Доля посуточных объектов от всех бронирований пока невелика (4%), однако по сравнению с первым полугодием 2023 г количество заказов в этом сегменте выросло на 89%.

В каких объектах чаще всего останавливаются командированные в первом полугодии 2024 г: отели 74%; мини-отели 14%; апартаменты 4%; хостелы 2%; апарт-отели 2%; гостевые дома 2%; другие 2%.

«Мы рекомендуем отельерам обращать особе внимание на аудиторию деловых туристов, даже если они работают преимущественно с самостоятельными путешественниками. Фокус на стабильно платящих бизнес-гостей становится хорошим подспорьем, например, в межсезонье. Для привлечения командированных можно использовать специальные тарифы и корпоративные скидки», – сказала исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко.

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