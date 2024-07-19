«Авито Авто»: продажи электромобилей с пробегом за год выросли на 15,2%

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по продажам электрокаров с пробегом в России во II втором квартале 2024 г. Год к году, по сравнению со II кварталом 2023 г., продажи в сегменте выросли на 15,2%. Средняя цена электрокара с пробегом за квартал составила 4,85 млн руб.

По данным платформы «Авито Авто», лидером по продажам среди марок стала китайская Zeekr: на ее долю во II квартале 2024 г. пришлось 30,69% всех продаж. На втором месте более чем с двукратным отставанием оказалась Tesla, чья доля составила 14,35%. Третью строку занимает Nissan с долей 12,18%. Далее следуют Volkswagen (5,2%) и Avatr (3,46%).

Лидером по приросту продаж за квартал стала марка Nissan: ее продажи выросли на 29,3%. Год к году максимальный показатель прироста продемонстрировал Avatr, чьи продажи увеличились в 6,2 раза.

Среди моделей лидером стал китайский 5-дверный спортивный электромобиль Zeekr 001. Его доля в продажах составила 17,82%. На втором месте – Nissan Leaf с долей 11,52%. Именно эта модель является самой бюджетной в топ-10 и единственной стоимостью до 1 млн руб. Ее средняя цена – 850 тыс. руб. Третью строку занимает городской внедорожник Zeekr X, получивший долю в 6,58%. Четвертое место досталось Tesla Model 3 (6,29%), а пятое – Zeekr 007 (3,67%). Также в топ-10 по продажам вошли Tesla Model Y, Zeekr 009, Tesla Model S, Avatr 11 и Volkswagen ID.4.

Первое место по приросту продаж за квартал продемонстрировал Nissan Leaf: по сравнению с I кварталом этого года продажи увеличились на 33,7%. Больше других год к году выросли продажи китайских моделей марок Zeekr и Avatr – рост кратный. Они были выпущены на рынок совсем недавно – в последние год-два, поэтому и в сегменте авто с пробегом наблюдается высокая динамика.

«Доля электрокаров в автопарке России постепенно растет. Но необходимо отметить, что происходит это с низкой базы. В течение нескольких последних лет заметна тенденция к ускорению этой динамики. Связано это как с совершенствованием технологий, используемых в электромобилях, так и с появлением в продаже значительного числа автомобилей китайских брендов, привлекающих своими динамическими характеристиками и интересными функциями. На рост рынка электрокаров с пробегом влияет не только это, но и в целом развитие сегмента: некоторые машины находятся во владении уже несколько лет, что позволяет говорить о подходе цикла замены», – сказал Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в «Авито».