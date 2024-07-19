Онлайн-сервисом «Детство» воспользовались более 280 тыс. раз

Подмосковный портал о детском здравоохранении с января 2023 г. посетило более 280 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Цифровой сервис «Детство» создан для того, чтобы у родителей Подмосковья всегда была под рукой нужная и актуальная информация о детском здравоохранении. Самый популярный раздел портала – «Поликлиника и ребенок». Им воспользовались уже свыше 20 тыс. раз», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

На втором месте по числу посещений находится раздел «Записаться к врачу» – 6,5 тыс. просмотров. Тройку лидеров замыкает раздел «Здоровье детей» – 6,2 тыс. просмотров.

Также на портале доступны разделы «Первая помощь», «Медицинские услуги», «Социальная поддержка» и «Карьера в здравоохранении». При этом каждый из них содержит тематические блоки по разным жизненным ситуациям.

Например, в разделе «Первая помощь» можно изучить алгоритмы действий при укусе змеи, тепловом ударе, судорогах, наружном кровотечении и в других экстренных ситуациях. Онлайн-страницей воспользовались более 850 раз.

На портале «Детство» родители из Московской области могут найти информацию о рождении, развитии и лечении детей, а специалисты в сфере детского здравоохранения – о мерах социальной поддержки, психологической помощи, дополнительном образовании и других важных вопросах.