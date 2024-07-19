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В Yappy интегрированы музыкальные подборки, которые упростят авторам поиск треков для создания роликов

Приложение вертикальных видео Yappy, принадлежащее «Газпром-Медиа Холдингу», интегрировало музыкальные подборки, которые упростят авторам поиск треков для создания роликов. Распределение треков по категориям осуществляется автоматически с применением нейросетей.

Нейронная сеть распределяет треки по категориям, используя теги. Всего в системе используется более 30 тегов, которые соответствуют различным тематическим категориям платформы. Сеть автоматически проставляет несколько тегов для каждой аудиокомпозиции.

В обновленной версии появилось 10 новых категорий музыкальных треков, среди которых — радостная, романтичная, спокойная, грустная, бодрая, энергичная, праздничная, мрачная, детская и фоновая музыка. На данный момент в Yappy загружено уже более 100 тыс. треков, а методика проставления тегов совершенствуется. Категории музыки постоянно пополняются актуальными треками.

Ранее в рамках развития музыкального направления платформа Yappy начала сотрудничать с цифровым агрегатором Zvonko digital. Благодаря этому артисты получили возможность расширить свою аудиторию, а пользователи приложения — создавать короткие вертикальные ролики, используя еще больше популярной музыки.

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