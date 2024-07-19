«ЮMoney» запустили виджеты внутри кошелька

Финтех-компания «ЮMoney» представляет новый способ взаимодействия с продуктами — с помощью виджетов. Теперь пользователи кошелька могут в пару кликов на странице «Сервисы» пополнить баланс через СБП, выбрать кэшбэк месяца или зайти в игру ЮVillage. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«Мы привели к единому виду наши сервисы в мобильной версии и на десктопе — так пользователю будет проще ориентироваться, когда он переходит с одной платформы на другую. Также мы дополнили раздел “Сервисы” новым функционалом — виджетами. С их помощью пользователь может узнать о продукте, даже не переходя на его страницу», — сказал директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Сценарии работы виджетов зависят от того, как пользователь взаимодействовал с продуктами ранее. Например, если у него еще нет карты «ЮMoney», он увидит в виджете краткую информацию о картах и при желании сможет выпустить виртуальную карту или заказать пластиковую. Те, кто уже заказал карту, получат через виджет сообщение, когда она придет на почту.