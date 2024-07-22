МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 «Восток»

МТС полностью завершила строительство и наладку собственной телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 Москва – Казань, обеспечив бесперебойное покрытие мобильной связью скоростной автомагистрали протяженностью 810 километров.

МТС приступила к активной фазе строительства базовых станций вдоль трассы в сентябре 2023 г., до официального открытия автомобильного движения на М-12 в декабре прошлого года. В течение девяти месяцев компания поэтапно запускала инфраструктуру связи на отдельных участках дороги, проходящей через пять регионов России: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республики Чувашия и Татарстан.

На днях МТС подключила оставшиеся несколько базовых станций из общих 177 базовых станций стандарта LTE 1800, которые обеспечивают водителей и пассажиров бесшовной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом как вдоль самой автомагистрали, так и на территориях многофункциональных зон сервиса, где находятся АЗС, стоянки, зоны отдыха, кафе и магазины.

Инфраструктура связи вдоль трассы М-12 строилась операторами «большой четверки» и инфраструктурными операторами с участием государства, которое предоставило места для установки антенно-мачтовых сооружений и обеспечило подключение электроэнергии к объектам связи. Телеком-операторы размещали собственное оборудование на башнях и опорах инфраструктурных операторов.

«Надежная связь и скоростной мобильный интернет на всем протяжении автомагистрали – это не только общение, навигация, цифровые сервисы и развлечения в пути, но в первую очередь безопасность всех участников движения, а в будущем, по мере расширения сетей – основа для внедрения технологий Connected Car и умных автомобилей, – отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

«Ранее при организации связи на трассах М-11, ЦКАД и М-4 мы приобрели ценный опыт взаимодействия со всеми участниками строительства, в первую очередь при решении таких вопросов как установка башен и подключение к электросетям. Благодаря этому нам удалось значительно ускорить сроки создания телеком-инфраструктуры на М-12. Уверена, что в дальнейшем мы сможем работать еще продуктивнее при продлении трассы М-12 и при строительстве дорог на важных направлениях в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока», – сказала Галактионова.

Сейчас МТС совместно с государством и другими телеком-операторами прорабатывает планы развертывания мобильной сети связи на новых участках трассы М-12 Дюртюли – Ачит и далее до Екатеринбурга.