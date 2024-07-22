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Российская ОС Astrа Linux стала доступна в К2 Cloud

Российская операционная система Astra Linux стала доступна для клиентов К2 Cloud. Теперь пользователи смогут запускать в облаке виртуальные машины с ОС при поддержке вендора. Возможность получения лицензий по подписочной модели позволит с минимальными затратами создавать надежные защищенные ИТ-системы, проводить пилотные проекты и развивать собственные цифровые продукты и сервисы. Об этом CNews сообщили представители К2 Cloud.

Пользователям К2 Облака доступно два варианта ОС Astra Linux: «Орел» и «Воронеж». «Орел» подходит для компаний, которым нужна надежная корпоративная ОС и не требуются специальные средства обеспечения безопасности. «Воронеж» предназначен для работы с самыми чувствительными данными и предоставляет максимальный уровень защиты – УЗ-1.

К2 Cloud в свою очередь обеспечивает пользователям гарантии по доступности, предоставляя SLA 99,95%. Согласно данным К2 Cloud для 77% компаний крупного бизнеса доступность является одним из основных требований при переходе в облако.

«К2 Облако всегда ориентируется на потребности клиентов, особенно в области защиты инфраструктуры и данных. ОС Astra Linux соответствует всем важным техническим стандартам и требованиям безопасности, что особо актуально в условиях импортозамещения. Наличие ОС Astra Linux в К2 Cloud позволит компаниям мигрировать на отечественное решение и использовать все возможности операционной системы без необходимости разворачивать ее у себя в инфраструктуре. Уверены, что продукты «Группы Астра» будут востребованы нашими клиентами», — отметил технический директор K2 Cloud Кирилл Бойко.

«Мы, как вендор, видим свою задачу в том, чтобы сделать использование наших продуктов максимально комфортным для компаний любых секторов экономики и подходов к построению ИТ-инфраструктуры. Спрос на ОС Astra Linux заметно растет в последнее время, т. к. она представляет собой надежное решение с широким функционалом и комплексом средств защиты информации. ОС включена в реестр Минцифры, имеет сертификаты всех регуляторов и может применяться в различных информационных системах, в том числе обрабатывающих любые конфиденциальные данные», – сказал директор по работе с партнерами и странами ближнего зарубежья «Группы Астра» Антон Рудевский.

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