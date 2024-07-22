Вредная привычка: 57% россиян признают наличие зависимости от различных цифровых сервисов

56,8% россиян признают, что их внимание к соцсетям, мессенджерам, цифровым платформам можно назвать зависимостью. Такие данные получила «АльфаСтрахование» в ходе опроса.

98,4% участников исследования постоянно пользуются мессенджерами, 83,2% – регулярно используют соцсети и медиаресурсы. 67,4% прочно интегрировали онлайн-платформы, в том числе – развлекательные, сервисы такси, доставки и маркетплейсы в свою жизнь. 34,5% обращаются за онлайн-консультациями к врачам. 21,5% используют онлайн-облака для хранения данных. 18,2% пользуются платформами для обучения. Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование».

Рабочие и личные чаты занимают большую часть экранного времени у 89,8% опрошенных. Соцсети респонденты проверяют от двух раз в день и чаще – отметили 81,3% участников исследования. Новости в электронных СМИ от двух раз в день читают более 71% человек.

Чаще всего онлайн респонденты покупают одежду – 48,1%, продукты – 39,9%, бытовую химию – 33,8%, товары для дома – 31,2%, корм для животных – 28,3%. Маркетплейсы для покупок основная масса опрошенных используют два-три раза в неделю. Так ответили 48,3%.

Из платформенных сервисов развлечений самыми популярными стали сервисы кино – 88,9%, а также сервисы музыки – 86,5%, онлайн-игры – 71,2%, электронные библиотеки – 68,4%.

Сервисы такси ежедневно востребованы у 36,3% участников опроса. два-три раза в неделю ими пользуются 29,5% человек. Остальные – по потребности.

К онлайн-обучению (собственному или детей) респонденты за последний год прибегали хотя бы раз (76,2%).

С легкостью отказались бы от использования основной массы цифровых сервисов всего 2,8% опрошенных. 56,8% признают, что полный детокс невозможен и онлайн-жизнь стала зависимостью. Остальные регулярно стараются отвлекаться на реальную жизнь.

Участие в исследовании приняли 1631 человек.