«Яндекс Путешествия» подскажут, куда съездить на выходные комфортно

«Яндекс Путешествия» запустили раздел «Выходные», чтобы выбраться в соседний город или в новое место на выходные было проще. Путешествия на выходные составляют половину от всех поездок по России. Согласно данным опроса «Яндекс Путешествий», 43% россиян отправляются в такие поездки раз в месяц или чаще. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь в мобильном приложении можно изучить информацию о разных городах, не бронируя отель. Так можно узнать, какие достопримечательности есть в городе, где они расположены и какая погода ожидается. А если в прогнозе дождь или не планируется интересных мероприятий, можно подобрать другие даты, чтобы поездка была интересной и комфортной. Информация про события в городе автоматически обновится после изменения дат.

Яндекс «Яндекс Путешествия» подскажут, куда съездить на выходные комфортно

В новом разделе можно забронировать отель рядом с интересующими локациями и выбрать, как добраться до места. Для жителей Москвы, которые хотят отдохнуть в Подмосковье, доступен тариф такси «Межгород». Если место отдыха далеко от города, отображаются билеты на поезд и самолет – такой комплексный подход к поездке позволит более удобно оценить общий бюджет поездки.

Кроме того, в разделе о городе доступны все функции «Моей поездки»: афиша мероприятий на время путешествия, выбор экскурсий, карта достопримечательностей и ресторанов рядом с отелем. В приложении также работает умная камера, которая поможет узнать больше подробностей о достопримечательностях – изучить памятники, исторические здания и другие объекты.

Самые популярные направления для путешествий выходного дня — города и области, расположенные недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодарский край. На них приходится более 55% от общего числа таких поездок.

Треть путешественников хотят посетить достопримечательности и провести время в загородном отеле. 26% россиян предпочитают отправиться в поход или на рыбалку. Около 12% ищут варианты для занятий спортом и оздоровительного отдыха в санаториях и спа.