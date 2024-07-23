GigaChat стал помощником фармацевта в «Сбер Еаптеке»

В контакт-центре «Сбер Еаптеки» начал работу «Цифровой помощник фармацевта», разработанный центром индустрии здоровья Сбербанка на базе нейросетевой модели GigaChat.

Сервис позволит клиентам «Сбер Еаптеки» получать поддержку по фармацевтическим вопросам — подбору препаратов, графику приема, противопоказаниям и побочным эффектам. Цифровой помощник автоматически формирует ответ на запрос, а оператор контакт-центра оценивает качество сформированного ответа и после проверки отправляет его клиенту. Подключение сервиса позволит сократить время ожидания ответа фармацевта, а также снизит нагрузку на сотрудников контакт-центра.

Теперь обновление инструкций для консультаций клиентов будет происходить автоматически. Благодаря используемым технологиям модель оперативно получает информацию о новых лекарствах, таким образом предоставляемые сведения полностью соответствуют последним изменениям на фармрынке.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка, сказал: «Внедрение GigaChat API в работу компаний индустрии здоровья «Сбера» — важнейшее направление в развитии навыков искусственного интеллекта, разрабатываемых в нашем центре. Мы уверены, что использование больших языковых моделей является самым перспективным способом улучшить качество и скорость нашей работы на благо человека».