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МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 Москва – Казань

МТС завершила строительство и наладку собственной телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 «Восток», обеспечив покрытие мобильной связью скоростной автомагистрали протяженностью 810 километров.

МТС приступила к активной фазе строительства базовых станций вдоль трассы в сентябре 2023 г., до официального открытия автомобильного движения на М-12 в декабре прошлого года. В течение девяти месяцев компания поэтапно запускала инфраструктуру связи на отдельных участках дороги, проходящей через пять регионов России: республики Татарстан и Чувашию, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

На днях МТС подключила оставшиеся несколько из общих 177 базовых станций стандарта LTE 1800, которые обеспечивают водителей и пассажиров бесшовной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом как вдоль самой автомагистрали, так и на территориях многофункциональных зон сервиса, где находятся АЗС, стоянки, зоны отдыха, кафе и магазины.

«Инфраструктуру связи на новой трассе М-12 одним из первых запустили в Татарстане. Зимой новые базовые станции и установленное дополнительное телеком-оборудование МТС заработало на семидесятикилометровом участке федеральной трассы М-12, проходящей по территории республики. На сегодняшний день трасса М-12 стала альтернативным удобным и быстрым способом добраться из Москвы и Нижнего Новгорода до Казани как для многочисленных туристов, так и для гостей масштабных мероприятий и форумов, которые проходят в регионе регулярно. Надежная связь и скоростной мобильный интернет обеспечивают пользователей трассы возможностью комфортно общаться, использовать онлайн-навигацию и другие цифровые сервисы в дороге. Помимо этого, по мере расширения сетей цифровая инфраструктура станет основой для внедрения технологий Connected Car и умных автомобилей», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Инфраструктура связи вдоль трассы М-12 строилась операторами «большой четверки» и инфраструктурными операторами с участием государства, которое предоставило места для установки антенно-мачтовых сооружений и обеспечило подключение электроэнергии к объектам связи. Телеком-операторы размещали собственное оборудование на башнях и опорах инфраструктурных операторов. Сейчас МТС совместно с государством и другими телеком-операторами прорабатывает планы развертывания мобильной сети связи на новых участках трассы М-12 Дюртюли – Ачит и далее до Екатеринбурга.

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