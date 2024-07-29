5Post и Ozon запустили проект для продавцов, работающих по модели realFBS

5Post, дочерняя компания Х5 Group, вошла в число интегрированных перевозчиков Ozon и запустила для продавцов, работающих по схеме realFBS, доставку в постаматы и на кассы, расположенные в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом CNews сообщили представители Х5 Group.

RealFBS — это схема работы, при которой продавец хранит, собирает и доставляет заказы со своего склада самостоятельно или при помощи партнера, например, интегрированной службы доставки 5Post.

Продавцы Ozon смогут сделать отгрузку товара через широкую сеть постаматов 5Post — к примеру, в Москве доступно 885 постаматов для сдачи заказов, в Санкт-Петербурге порядка 370 постаматов. Все они находятся в шаговой доступности и имеют расширенный график работы, который значительно удобнее графика работы обычных пунктов приёма и выдачи заказов - среднее время работы магазина 14 часов, а некоторые точки работают в круглосуточном режиме.

Покупателям, сделавшим заказ у продавца Ozon с доставкой 5Post, доступна широкая география доставки в более чем 20 700 точек выдачи заказов в магазинах «Пятёрочка» и «Перекресток» в почти в четырех тыс. населенных пунктах в 63 регионах России.

Благодаря стабильной логистике Х5 Group, которая работает, в том числе, в выходные и праздничные дни, сроки доставки максимально предсказуемы и прозрачны. Например, доставка заказа в пределах города займет от двух календарных дней, а доставка из Центрального в Уральский регион от четырёх календарных дней.

Для подключения продавцу не обязательно заключать отдельный договор с сервисом 5Post, он может быстро настроить новый метод доставки у себя в личном кабинете и выставить минимальные сроки доставки, а также самостоятельно определить, в какие города и регионы доставлять заказы. Статусы заказов будут автоматически обновляться как для предпринимателя, так и для покупателя. Ещё одним аргументом в пользу подключения сервиса 5Post являются тарифы, предоставляемые компанией для продавцов Ozon, позволяющие снизить текущие расходы на доставку для продавцов и сделать товар более привлекательным для покупателя.

Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post: «На ранних этапах развития 5Post, мы были больше сфокусированы на потребностях крупного и среднего бизнеса, а также получателях. Проект с Ozon для нас – это первый шаг в сегмент малого бизнеса, в котором мы видим большой потенциал для развития нашего продукта. Селлер через площадку маркетплейса получает доступ и шаговую доступность для передачи заказов, и одновременно предоставляет своим клиентам широкую инфраструктуру 5Post для получения заказа. Всё это позволит обеим сторонам качественно закрывать свои потребности по продаже и получению товаров.»

Камолидин Зиеев, директор продукта и аналитики логистических операций Ozon: «Привлечение 5Post к интегрированным перевозчикам Ozon дает возможность для продавцов, которые хранят и доставляют заказы самостоятельно, делать отгрузки через постамат в любое время и не ждать курьера. Помимо этого, работа с интегрированным партнером для продавца полностью автоматизирована в личном кабинете, например, предпринимателям не нужно менять статусы заказов или добавлять их трек-номера или регистрировать заказы на сайте логистической службы и вести с перевозчиком отдельный документооборот, расчеты и т.д.»