Как Саурон стал глазом и носят ли орки парики: что спрашивают у «Нейро Яндекса» про фэнтезийный мир Джона Толкина

70 лет назад, 29 июля 1954 года, вышла первая книга трилогии «Властелин колец». К этой годовщине аналитики «Яндекса» изучили агрегированные обезличенные запросы к «Нейро» о фэнтезийной вселенной Джона Р. Р. Толкина. «Нейро» ищет всю доступную информацию в интернете по любому запросу, анализирует ее и объединяет в один ответ со ссылками на источники. Аналитики «Яндекса» учитывали запросы пользователей, для ответов на которые «Нейро» использовал информацию с сайтов, посвященных произведениями Толкина. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Выяснилось, что наибольший интерес у пользователей вызывают персонажи Толкина: 40% вопросов к «Нейро» про фэнтезийную вселенную посвящены ее героям. Например, у сервиса спрашивают, сколько лет Эомеру или в каком возрасте Бильбо отправился на запад Средиземья. Пользователей также интересует внешний вид героев — в частности, какого роста был Саурон или носит ли Арагорн штаны. Нейро задают вопросы и про характеры персонажей — к примеру, была ли доброй паучиха Шелоб или почему Фродо был «таким нытиком».

Самый популярный персонаж в запросах к «Нейро» — это Саурон, главный антагонист «Властелина колец». На втором месте оказался Гэндальф, на третьем — Фродо.

В 20% случаев пользователи спрашивают «Нейро» про сюжеты произведений Толкина или про их отдельные эпизоды. Например, какова хронология событий «Властелина колец», какие последствия для Средиземья могла бы принести победа Саурона, почему Арвен не могла выйти замуж за Арагорна и так далее.

Примерно по 15% вопросов посвящены географии Арды — мира, в котором развиваются события трилогии, — а также населяющим его существам. Например, пользователи спрашивают у Нейро про карту Средиземья, про гору Эребор, про развлечения хоббитов или отличия орков от гоблинов.

Из географических названий в запросах чаще всего встречается Средиземье, заметно реже — Мордор, Валинор и Гондор. Среди рас наибольший интерес у пользователей вызывают орки, реже спрашивают про эльфов и гномов.

Пользователи также интересуются артефактами из вселенной Толкина: среди таких вопросов к «Нейро» самые популярные — про кольцо всевластия и палантир. Еще у сервиса спрашивают про языки Средиземья — в большинстве случаев про эльфийский.

У «Нейро» спрашивают не только про саму вселенную Толкина, но и про то, как она представлена в современной культуре. Больше половины таких вопросов касаются фильмов и сериалов по книгам писателя. Пользователи Нейро также интересуются видеоиграми и картинками по вселенной. Встречаются запросы про лучшие переводы книг Толкина на русский язык, а еще про пародии и шутки — к примеру, люди ищут мемы с котами по «Властелину колец» или хокку про грустного хоббита.