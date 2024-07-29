«Контур.Фокус» добавил готовые скоринговые модели в API-версию ​

В API «Контур.Фокуса» появились готовые скоринговые модели. Это шаблоны проверки от экспертов, с помощью которых можно быстро оценивать коммерческие и налоговые риски. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Результат проверки отображается в виде рейтинга — числового показателя, который показывает уровень надежности контрагента. Скоринговые модели «Контур.Фокуса» сформированы на основе нормативной базы, которой руководствуются контролирующие органы при проведении проверок, арбитражной практике, рекомендациях внутренних и внешних консультантов.

Скоринговая модель «Критерии благонадежности контрагентов» подойдет для базовой проверки. Она помогает оценить риски неисполнения контракта, нарушения условий договора, признаки банкротства, и другие типовые коммерческие риски.

Модель «Критерии налоговой проверки» создана для оценки налоговых рисков. С ее помощью компанию можно проверить по критериям, на которые обращает внимание ФНС при проведении налоговой проверки.

Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса: «Ранее готовые скоринговые модели были доступны только пользователям веб-версии «Контур.Фокуса», однако и при использовании API-решения возникала необходимость для их подключения. Ключевое преимущество скоринговых моделей Фокуса в том, что критерии, за счет которых формируется рейтинг, открыты для пользователя: он видит, какие маркеры сработали у конкретной компании и почему оценка получилась именно такой».