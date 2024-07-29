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«МегаФон» улучшил 4G-покрытие в Свердловской области. Список мест

Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции в восьми населенных пунктах Среднего Урала. В частности, улучшение качества связи и скорости мобильного интернета смогут почувствовать посетители термального курорта «Баден-Баден Термы Реж» и жители крупнейших городов региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в районе популярного курорта могут превышать 50 Мбит/с. Таких значений достаточно не только для отправки близким фото и видео с отдыха, но и для просмотра контента высокого разрешения в онлайн-кинотеатрах.

Изменения затронули такие крупные города региона, как Нижний Тагил и Каменск-Уральский. В первом модернизация оборудования помогла улучшить сигнал связи на улице Крымской, а во втором появились новые телеком-объекты, которые обеспечат быстрым мобильным интернетом территорию на проспекте Победы, улицах Октябрьской и Каменской, в районе торговых центров «Колизей» и «Сказка».

Помимо этого, работы прошли и в поселке Чащавита (город Лесной), где проживают более 600 человек. Жители населенного пункта через сеть оператора получили доступ к современным цифровым услугам, интернет-банкингу, маркетплейсам, порталу госуслуг и другим онлайн-сервисам. Средняя скорость мобильного интернета в поселке теперь достигает 80 Мбит/с.

Инженеры «МегаФона» также обеспечили новое 4G-покрытие в деревнях Коптяки (Среднеуральск) и Никитино (Верхнесалдинский район). В общей сложности здесь проживают более 900 человек. С появлением новых телеком-объектов жителям населенных пунктов стал доступен не только мобильный интернет на высоких скоростях, но и звонки с высоким качеством передачи голоса по технологии VoLTE, позволяющей выходить в сеть, не прерывая голосовой вызов.

«Строительство новых базовых станций на Среднем Урале позволяет жителям региона оставаться на связи и пользоваться быстрым мобильным интернетом в любой точке. В общей сложности с начала года в регионе построено и модернизировано более 860 телеком-объектов, что позволяет нам обеспечивать стабильное качество связи даже в период пиковых нагрузок», – сказал директор «МегаФона» по Свердловской области Алексей Женихов.

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