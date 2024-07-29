Покупатели Hoff смогут заказать быструю доставку через сервисы «Яндекса»

Ритейлер мебели и товаров для дома Hoff вместе с «Яндексом» начал развивать экспресс-доставку товаров. Компании уже протестировали услугу для жителей Москвы, а в ближайшее время ей смогут воспользоваться в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В дальнейшем экспресс-доставка из Hoff появится во всех городах присутствия сети.

Сейчас заказать товары из Hoff с быстрой доставкой можно через приложения «Яндекс Еды», «Деливери» и «Маркета». В ассортименте более 6 тысяч товаров для дома – декор, текстильные изделия, посуда, кухонная утварь, товары для хранения и многое другое. В перспективе сервисы «Яндекса» начнут привозить быстро и малогабаритную мебель из Hoff, например, тумбы, кресла, столы и стулья. Все заказы из гипермаркетов ритейлера доставляют курьеры на автомобилях.

«Hoff продолжает совершенствовать клиентский сервис и внедряет новые, более удобные способы доставки. Ранее мы запустили пилотный проект по экспресс-доставке за два часа в Москве совместно с сервисами «Яндекса» и теперь распространяем его на Санкт-Петербург и Екатеринбург. Современные клиенты ценят свое время и комфорт и хотят заказывать все необходимое для дома так же быстро и удобно, как еду, лекарства и продукты. Результаты тестирования в Москве показали востребованность услуги, причем чаще всего с экспресс-доставкой из Hoff заказывают посуду, товары для дома и декор, текстиль и аксессуары для ванной комнаты. Стремясь предоставить нашим клиентам наилучший сервис, мы будем развивать экспресс-доставку и планируем распространить эту услугу на все города нашего присутствия», – сказала Нина Белова, директор по качеству и сервису Hoff.