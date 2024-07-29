CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Ритейл Логистика Розница
|

Покупатели Hoff смогут заказать быструю доставку через сервисы «Яндекса»

Ритейлер мебели и товаров для дома Hoff вместе с «Яндексом» начал развивать экспресс-доставку товаров. Компании уже протестировали услугу для жителей Москвы, а в ближайшее время ей смогут воспользоваться в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В дальнейшем экспресс-доставка из Hoff появится во всех городах присутствия сети.

Сейчас заказать товары из Hoff с быстрой доставкой можно через приложения «Яндекс Еды», «Деливери» и «Маркета». В ассортименте более 6 тысяч товаров для дома – декор, текстильные изделия, посуда, кухонная утварь, товары для хранения и многое другое. В перспективе сервисы «Яндекса» начнут привозить быстро и малогабаритную мебель из Hoff, например, тумбы, кресла, столы и стулья. Все заказы из гипермаркетов ритейлера доставляют курьеры на автомобилях.

«Hoff продолжает совершенствовать клиентский сервис и внедряет новые, более удобные способы доставки. Ранее мы запустили пилотный проект по экспресс-доставке за два часа в Москве совместно с сервисами «Яндекса» и теперь распространяем его на Санкт-Петербург и Екатеринбург. Современные клиенты ценят свое время и комфорт и хотят заказывать все необходимое для дома так же быстро и удобно, как еду, лекарства и продукты. Результаты тестирования в Москве показали востребованность услуги, причем чаще всего с экспресс-доставкой из Hoff заказывают посуду, товары для дома и декор, текстиль и аксессуары для ванной комнаты. Стремясь предоставить нашим клиентам наилучший сервис, мы будем развивать экспресс-доставку и планируем распространить эту услугу на все города нашего присутствия», – сказала Нина Белова, директор по качеству и сервису Hoff.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

В России вводятся жесткие ограничения в соцсетях: запрет на звонки от неизвестных и регистрация блогеров

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Российские компании все чаще атакуют мошенники, притворяющиеся госструктурами

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024