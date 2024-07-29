Tele2 улучшил качество связи в нескольких районах на севере Москвы

Tele2, российский оператор мобильной связи, улучшил качество связи LTE сразу в нескольких городах и поселках Московской области. Всего модернизация охватила 493 базовые станции. В результате работ пиковая скорость 4G увеличилась на 12,3%. Это позволит клиентам оператора быстрее обмениваться файлами и загружать видеоконтент в HD-качестве.

Tele2 продолжает активную работу по усилению стабильности связи в Москве. На текущей неделе оператор провел масштабный рефарминг (перераспределение частот из сети 3G в сеть 4G LTE) в северной и северо-восточной частях Московской области. В результате Tele2 увеличила скорости 4G в Солнечногорске, Лобне, Черноголовке, Электростали, Дмитровском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Щелковском и Богородском городских округах.

Теперь жителей будут обеспечивать связью базовые станции UMTS2100 в частотах 5 МГц и LTE2100 – в 10 МГц. Скорости LTE в указанных городах увеличились на 12,3%, а потребление трафика LTE – на 15,3%. Замеры проводились на следующий день после проведения работ.

В охваченных работами городах проживает несколько миллионов человек, в том числе дачники, которые приезжают в ближайшие к Москве округа на выходные. Благодаря мероприятиям абоненты могут комфортно потреблять видеоконтент в HD-качестве, в том числе на платформах онлайн-кинотеатров.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» компании Tele2, сказал: «Мы видим, что потребность в технологии 4G становится все более насущной для жителей Московской области. Путем проведения рефарминга мы достигаем важных показателей скорости, емкости и качества связи как для абонентов, так и для самого оператора. Работу сразу на почти 500 базовых станциях можно без колебаний назвать масштабной. Уверены, что клиенты Tele2 смогут оценить новый уровень потребления трафика в LTE».