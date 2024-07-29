«Яндекс» поможет издателям монетизировать картинки на их сайтах

В рекламной сети «Яндекса» появился новый формат рекламного блока — In-Image. Реклама показывается поверх изображений на сайтах и помогает дополнительно монетизировать визуальный контент.

Формат привлекает внимание пользователей своим расположением и позволяет преодолеть эффект «баннерной слепоты». Это поможет рекламодателям рассказать о своих товарах и услугах большей аудитории. Все текущие рекламные кампании РСЯ будут автоматически показываться и в новом формате.

Реклама размещается в нижней части картинки и не мешает восприятию основного контента. При этом пользователь может скрыть объявление в любой момент.

Гибкие настройки помогут издателям максимально органично вписать рекламу в контент своего сайта. Они могут самостоятельно выбрать, на каких изображениях и как часто показывать рекламу. Разместить формат можно автоматически: алгоритмы подберут подходящие изображения на сайте и отрисуют под них рекламу.

В блоке In-Image может показываться как охватная видео- и баннерная реклама, так и текстово-графические объявления. Новый тип блока доступен для десктопной и мобильной версии сайта.